Dna moczanowa to odmiana artretyzmu. Powoduje palący ból w stawach, który zwykle pojawia się nocą. Dieta uboga w puryny, regularny wysiłek fizyczny i witamina C pomogą w walce ze skazą moczanową.

Reklama

Palący ból stawów, czyli dna moczanowa

Odmianą artretyzmu jest dna moczanowa – zapalenie grupy stawów (kończyn górnych i dolnych). Jest to efekt kumulacji kwasu moczowego we krwi (hiperurykemii). Kwas gromadzi się w jamie stawowej w postaci kryształków, które drażnią i powodują ból. Skaza moczanowa objawia się obrzękiem i miejscową gorączką w stawie dotkniętym schorzeniem. Zapalenie stawu śródstopo-paliczkowego dużego palucha u nogi to podagra – najczęściej występujący rodzaj dny moczowej. Przyczyny dny moczanowej to zwykle zła dieta, uwarunkowania genetyczne lub zaburzenia zdolności wydalania moczu.

Dieta i leczenie dny moczanowej farmaceutykami

Mimo silnego bólu towarzyszącego początkowym stadiom dny moczanowej, daje się ona szybko wyleczyć. W łagodnych przypadkach do wyleczenia bądź zmniejszenia ryzyka wystąpienia kolejnych objawów wystarczy właściwa dieta. Osoby zmagające się z palącym problemem stawów powinny przede wszystkim odstawić chipsy i posiłki typu fast food. Należy też przestać zażywać aspirynę, ponieważ utrudnia usuwanie kwasu moczowego z organizmu.

W codziennym jadłospisie znajdują się puryny – związki chemiczne, które odpowiadają za powstawanie kwasu moczowego w organizmie. Dieta bogata w te związki podnosi poziom kwasu i powoduje powstanie lub atak dny moczanowej.

Zobacz także

Składniki, które należy ograniczać ze względu na wysoką zawartość puryn:

piwo,

tłuste sosy,

dziczyzna,

śledzie,

sardynki,

wątroba,

mózg,

nerki,

wieprzowina,

jagnięcina wołowina.

Średnią zawartość puryn posiadają:

kiełki pszenicy,

płatki owsiane,

owoce morza

otręby pszenne.

Produkty bezpieczne o bardzo niskiej wartości puryn to:

czekolada,

kakao,

zielone warzywa,

pomidory,

niepełnoziarniste pieczywo,

masło,

sery,

maślanka,

jaja,

orzechy.

Ryzyko wystąpienia dny moczanowej neutralizują produkty mleczne, dlatego dobrze, aby w diecie pojawiły się jogurty i mleko. Warto zadbać o właściwy poziom witaminy C. Codzienne jej zażywanie (1500 mg) zmniejsza ryzyko wystąpienia dny moczanowej o 45%. Mniejsza dawka tłuszczów i kalorii oraz wprowadzanie codziennych ćwiczeń pomoże zwalczyć ryzyko wystąpienia skazy moczanowej i podagry.

W przypadku przewlekłych ataków skazy moczanowej niezbędne jest podjęcie leczenia, które uchroni przed powikłaniami – trwałym uszkodzeniem stawów, chrząstek i nerek.

Pierwszym krokiem w leczeniu ostrych napadów choroby jest przypisanie przez lekarza leków przeciwbólowych. Są to głównie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ulga przychodzi po ok. 4 godzinach, a długość leczenia to zwykle 1-2 tygodnie. Najczęściej wybierane NLPZ to ibuprofen i indometacyna. Środki te nie są wskazane dla osób z niewydolnością serca i nerek i osób cierpiących na krwawienie z przewodu pokarmowego.

Innym popularnym preparatem łagodzącym jest kolchicyna – środek przeciwzapalnegy. Jest ona alternatywą dla osób, które nie tolerują NLPZ. Należy zachować ostrożność, ponieważ zdarza się, że występują po niej skutki uboczne (zaburzenia pracy żołądka lub jelit) i wchodzi w interakcje z innymi przyjmowanymi lekami (np. erytromycyną i atorwastatyną).

Kolejnym etapem leczenia może być wstrzyknięcie w chory staw korykosteroidów – pomagają zmniejszyć ból i stan zapalny nawet przy bardzo ostrych napadach.

Sposób postępowania ze skazą moczanową jest uzależniony od tego na jakim etapie choroby jesteś – w trakcie ataku czy podczas próby kontroli przyszłych napadów.

Postępowanie w trakcie ataku dny moczanowej lub podagry

Przede wszystkim zabezpiecz chory staw – delikatnie ułóż go w stanie spoczynku. Napięcie mięśni i narażenie na dotyk spowoduje dodatkowe cierpienie i palący ból. Aby zmniejszyć obrzęk możesz obłożyć staw lodem. Przyjmij leki zgodnie z zaleceniem lekarza.

Jak zapobiegać atakom dny moczanowej?

Kontroluj swoją wagę, ogranicz spożywanie mięs, alkoholu i owoców morza. Do planu dnia wprowadź regularne wykonywanie ćwiczeń. Złagodzisz ból związany z atakami dny moczanowej, jeśli każdego dnia będziesz kilkakrotnie okładać staw woreczkiem z lodem przez ok. 20-30 minut. Nawrotom ataków dny moczanowej można zapobiegać stosując środki obniżające ilość kwasu moczowego w surowicy krwi przepisane przez lekarza.