Ewa Błaszczyk, znana polska aktorka i założycielka Fundacji "Akogo?", postanowiła sprostować informacje dotyczące jej córki, Aleksandry Janczarskiej. Wbrew spekulacjom, Aleksandra nie przebywa w klinice "Budzik".

Aleksandra Janczarska, córka Ewy Błaszczyk, od wielu lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W wyniku zakrztuszenia się tabletką dziewczynka zapadła w śpiączkę. Wiele osób sądziło, że obecnie przebywa w klinice "Budzik", którą jej matka założyła z myślą o dzieciach w podobnym stanie.

W ostatnich wypowiedziach Ewa Błaszczyk stanowczo zaznaczyła, że jej córka nie przebywa w klinice "Budzik". Podkreśliła, że Aleksandra jest pod opieką w domu, gdzie zapewniono jej odpowiednie warunki medyczne oraz stałą opiekę specjalistów.

W szpitalu jest jak każdy z nas, jeśli coś jej się dzieje, że wymaga szpitala. I jest wtedy na takim oddziale, w takim szpitalu, który jest dedykowany temu, co jej dolega. Staramy się oczywiście, żeby była tam jak najrzadziej, bo bariera immunologiczna u takich osób też jest mocno obniżona i my mamy katar, a ci ludzie mają zapalenie płuc, więc to nie jest tak samo. I trzeba po prostu tak robić, żeby być jak najbardziej poza szpitalem

- wytłumaczyła aktorka.