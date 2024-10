Występ Celine Dion na scenie podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu był nie lada wydarzeniem i cały świat patrzył na gwiazdę, która po czterech latach przerwy znów zaśpiewała mimo walki z ciężką, przewlekłą chorobą. Piosenkarka zaśpiewała "Hymn o miłości" z repertuaru Edith Piaf na wieży Eiffla, a fani z całego świata wstrzymali wtedy oddech. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, podczas których piosenkarka nie była zbyt aktywna w przestrzeni publicznej. Teraz to się zmieniło i wróciła ze swoim wsparciem podczas wyjątkowej Gali City of Hope Spirit Of Life 2024, a poruszeni fani piszą:

Celine, Twój udział w Gali City of Hope Spirit Of Life 2024 to więcej niż zaszczyt dla nas wszystkich, to symbol nadziei i siły. Twoja muzyka zawsze poruszała serca na całym świecie, ale Twoja obecność na tym wydarzeniu wykracza poza scenę. Reprezentujesz odporność, wiarę i siłę zjednoczenia się dla większych spraw. czytamy w komentarzu pod relacją z wydarzenia

Tak dziś wygląda Celine Dion

Celine Dion od kilku lat zmaga się z nieuleczalną chorobą związaną ze sztywnością ciała. Zespół Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadkie schorzenie o podłożu neurologicznym, na które dotąd nie wynaleziono skutecznego leku. Choroba objawia się trudności w zginaniu się, obracaniu i poruszaniu. Artystka długo ukrywała, że cierpi na tak poważną chorobę, a jej pierwsze objawy miała odczuwać już od 2008 roku, ale dopiero w 2022 roku zdecydowała się otwarcie o tym poinformować, a jakiś czas poszła o krok dalej i podzieliła się swoją historią w poruszającym dokumencie. Fani udzielili artystce ogromnego wsparcia i wierzą, że uda jej się jeszcze nie raz stanąć na scenie. Próbkę tego mieliśmy podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, a teraz okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Celine Dion po kilkumiesięcznej przerwie znów wróciła i swoją osobą uświetniła galę Spirit of Life Music. Gwiazda pojawiła się na scenie, aby wręczyć nagrodę i przy okazji okazałą wparcie wszystkim osobom, które są w bardzo trudnej sytuacji. Sama gwiazda doskonale wie, jakie to uczucie i z wielką życzliwością dzieli się wparciem:

To był dla mnie zaszczyt dzielić scenę z gościem honorowym, Jayem Marciano, i podobnymi do mojego drogiego przyjaciela @eltonjohn na naprawdę niezapomniany wieczór. City of Hope to fenomenalna organizacja badająca raka i bycie częścią tak inspirującej nocy poruszyło moje serce głęboko. Jestem bardzo wdzięczna za zaproszenie. Razem możemy coś zmienić. - Celine xx.... napisała Celine Dion na Instagramie.

Fani artystki są poruszeni jej publicznym wystąpieniem i nie ukrywają, że każde takie wyjście Celine Dion daje im nadzieję na to, że artystka skutecznie walczy z chorobą i nie zamierza się poddawać. Gwiazda na scenie zebrała owacje na stojąco, a ona sama nie ukrywa, że z przyjemnością wspiera takie projekty. Jak wiadomo, organizacja City of Hope zajmuje się badaniami nad rakiem i nowatorskimi metodami leczenia.

Wygląda coraz lepiej

Jak zawsze jesteś niesamowicie piękna, Céline!

Całkowicie oszałamiające. Gdy ją widzę, moje serce się rozpływa

To nasza królowa powoli, dzień po dniu, krok po kroku i wraca

Na scenie Celne Dion zaprezentowała się w czarnej aksamitnej sukni z błyszczącą, przezroczystą górą i w butach na wysokim obcasie. Gładko zaczesane włosy sprawiły, że piosenkarka wyglądała bardzo elegancko i z klasą, jednak dla jej fanów najważniejsze jest to, że na jej twarzy widać było uśmiech. Co więcej, wydaje się, że Celine Dion jest w coraz lepszej formie. Porównując jej zdjęcia sprzed kilku lat, to różnica jest naprawdę widoczna. Być może leczenie i rehabilitacja przynoszą pożądane efekty i już niebawem znów zobaczymy gwiazdę na scenie.