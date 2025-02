Miniserial Netflixa "Ocet jabłkowy" ukazuje historię dwóch kobiet, które bardziej lub mniej świadomie wprowadzały swoich followersów w błąd. Historia ta skłania do wielu refleksji i pokazuje, jak łatwo jest wyrządzić krzywdę niewinnym osobom.

Serial "Ocet jabłkowy" już na Netflixie

Belle Gibson rozpoczęła swoją działalność w mediach społecznościowych w 2013 roku, zakładając konto na Instagramie @healing_belle. Dzieliła się tam rzekomą historią walki z rakiem, promując zdrowy styl życia jako klucz do wyleczenia. Jej przekaz szybko zyskał na popularności, co doprowadziło do stworzenia aplikacji "The Whole Pantry" oraz książki kucharskiej o tym samym tytule. Aplikacja odniosła ogromny sukces, a Gibson została zaproszona do współpracy przy premierze Apple Watch, gdzie jej aplikacja miała być preinstalowana.

W 2015 roku australijscy dziennikarze Beau Donelly i Nick Toscano rozpoczęli śledztwo w sprawie Gibson, odkrywając, że jej twierdzenia o darowiznach na cele charytatywne były fałszywe. Gibson publicznie deklarowała przekazanie 25% zysków z "The Whole Pantry" na różne cele dobroczynne, jednak okazało się, że żadna z obiecanych kwot nie trafiła do beneficjentów. Dalsze dochodzenie ujawniło, że Gibson nigdy nie była chora na raka, a jej historie o chorobie były całkowicie sfabrykowane.

Konsekwencje prawne i społeczne

W wyniku ujawnienia oszustw Gibson została ukarana grzywną w wysokości 410 000 dolarów australijskich za wprowadzanie konsumentów w błąd. Do 2025 roku grzywna pozostaje niezapłacona, a władze stanu Wiktoria nadal dążą do jej wyegzekwowania. Premier Jacinta Allan podkreśliła, że działania mające na celu odzyskanie należności są prowadzone konsekwentnie i nie zostaną przerwane.

W serialu pojawia się postać Milla Blake, grana przez Alycię Debnam-Carey, która jest luźno oparta na australijskiej przedsiębiorczyni wellness, Jessice Ainscough. Ainscough, znana jako "The Wellness Warrior", zdiagnozowana z rzadkim nowotworem, zdecydowała się na alternatywne metody leczenia, odrzucając konwencjonalne terapie. Niestety, zmarła w 2015 roku z powodu choroby.

Krytyka i refleksje nad kulturą wellness

Historia Belle Gibson skłania do refleksji nad kulturą wellness i wpływem mediów społecznościowych na propagowanie niezweryfikowanych metod leczenia. Serial "Ocet jabłkowy" ukazuje, jak łatwo można manipulować opinią publiczną, wykorzystując platformy internetowe do szerzenia dezinformacji. Przypadek Gibson jest przestrogą przed bezkrytycznym przyjmowaniem porad zdrowotnych bez konsultacji z profesjonalistami medycznymi.

Serial ten to nie tylko opowieść o oszustwie, ale także analiza mechanizmów, które pozwalają na rozprzestrzenianie się pseudonaukowych teorii w erze cyfrowej. Serial skłania do zastanowienia się nad odpowiedzialnością influencerów oraz potrzebą krytycznego podejścia do informacji dostępnych w internecie.

