Objawy dny moczanowej to piekący ból stawu, obrzęk i upośledzenie czynności ruchowej. To bolesna dolegliwość związana z gromadzeniem kwasu moczowego we krwi. Podagra jest w stosunku do dny moczanowej pojęciem węższym.

Jedną z odmian artretyzmu jest dna moczanowa nazywana też skazą moczanową – zapalenie stawów kończyn górnych i dolnych. Rodzajem dny moczanowej jest podagra – zapalenie stawu palucha.

Skaza moczanowa jest przyczyną nagłego palącego bólu i obrzęku stawu, zwykle (w ok. 50% przypadkach) stawu śródstopo-paliczkowego (u podstawy dużego palca). Dotyka też stawów: kolanowego, skokowego, palców i nadgarstka. Jeśli nie rozpoczniesz kuracji napady dny moczanowej będą się powtarzały i nasilały. Skaza moczanowa jest schorzeniem, które najczęściej dotyka mężczyzn w wieku ok. 40 lat (20 razy częściej niż kobiety).

Zobacz także

Zła dieta, warunki genetyczne, choroby układu moczowego, czyli przyczyny skazy moczanowej

Dnę moczanową powoduje zbyt duży poziom kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia). Norma kwasu moczowego w surowicy krwi u kobiet – 5,5 mg/100 ml, u mężczyzn 6,4 mg/100 ml. Hiperurykemia to wartość kwasu powyżej 6,4 mg/100 ml.

Kwas zatrzymuje się w organizmie osoby cierpiącej na dnę moczanową przez:

predyspozycje genetyczne (ok. 60% przypadków),

z powodu złej diety (12% przypadków zachorowań powoduje zły tryb życia)

zmniejszonej zdolności wydalania moczu.

Kwas krystalizuje się, a jego kryształki magazynują się w stawach, ścięgnach i tkance, która je otacza. Drażnią i powodują ostry ból. Dieta osób cierpiących na dnę moczanową powinna być bogata w mleko i jogurty (produkty te zmniejszają ryzyko napadów dny moczanowej). Wskazane są także zielone warzywa, pomidory, sery, maślanki. Ograniczać należy produkty o wysokiej zawartości puryn (związków chemicznych powodujących powstawanie kwasu moczowego w organizmie) takich jak: owoce morza, mięsa, tłuste sosy, chipsy.

Objawy dny moczanowej

Pierwszymi objawami dny moczanowej są niewielkie guzki na łokciach, rękach i uszach. Symptomy zwiastujące podagrę to guzki pojawiające się przy podstawie dużego palca. Górna część stopy staje się zaczerwieniona i opuchnięta. Obie choroby objawiają się nawracającymi atakami zapalenia stawów – miejscową gorączką, wrażliwością na dotyk, ograniczoną ruchliwością stawu, obrzękiem i intensywnymi zaczerwienieniami w miejscu chorego stawu. Ból trwa 2 do 4 godzin i pojawia się w nocy lub wcześnie rano, gdy temperatura ciała jest obniżona. Inne objawy to: wysoka gorączka, zmęczenie, łuszczenie i świąd skóry w obrębie stawu w chwili ustępowania bólu. W niektórych sytuacjach także naprzemiennie dreszcze i gorączka.

Jeśli już po pierwszym ataku choroby nie wprowadzimy zmian w stylu życia, odżywiania i nie wdrożymy leczenia, kryształki kwasu zaczną kumulować się także w tkankach miękkich (pięt, paluchów i uszu) i zbijać się w guzki. Dna moczanowa może też powodować zapalenie torebek stawowych.