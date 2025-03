Zosia Zalewska to jedna z uczestniczek Zosia Zalewska to jedna z uczestniczek kulinarnego show "MasterChef Junior Polska". W programie pojawiła się kolejny raz i zdradziła, że zrobiła to dla Tomasza Jakubiaka.

Tomasz Jakubiak kieruje ciepłe słowa do uczestniczki "MasterChef Junior Polska"

W dzisiejsze śniadaniówce "Dzień dobry TVN", jako gość w kuchni pojawiła się jedna z uczestniczek "MasterChef Junior Polska". 14-letnia Zosia ponownie próbuje swoich sił w programie "MasterChef Junior". Tomek Jakubiak już rok temu dostrzegł jej potencjał i radził, aby nie rezygnowała ze swoich marzeń.

Bardzo mnie zmotywował do tego, abym się nie poddawała i żebym znowu się zgłosiła w tym roku do 'MasterChefa Nastolatki'. I teraz właśnie chcę mu pokazać, że potrafię. Też robię to dla niego - powiedziała podczas 'MasterChefa Nastolatki' Zosia

Podczas śniadaniówki na ekranie pojawił się nagle Tomasz Jakubiak. Kucharz postanowił nagrać ciepłe słowa do młodziutkiej uczestniczki programu.

Mogłaś po prostu przyjść, zacząć gotować i mówić, dlaczego znalazłaś się z powrotem w tym programie, a ty nie dość, że powiedziałaś, to jeszcze nagrałaś przepiękny filmik. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo z całego serducha i życzę ci powodzenia na całej życiowej drodze - powiedział Tomasz Jakubiak.

Tomek powiedział, żebym gotowanie traktowała jako pasję i żebym wykorzystała ta swoją szansę, bo widzi we mnie ogromny potencjał. Te jego słowa bardzo mnie do tego zmotywowały, żebym powróciła - zdradziła podczas 'DD TVN' 14-latka.

Okazało się, że pierwszą rzeczą, jaką powiedziała Zosia, wchodząc do studia "Dzień dobry TVN" były słowa: "Może nagramy coś dla Tomka?".

Stan zdrowia Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak, znany polski kucharz i osobowość telewizyjna, w marcu 2024 roku usłyszał diagnozę rzadkiego nowotworu złośliwego jelita i dwunastnicy. Choroba była już w zaawansowanym stadium, co skłoniło go do poszukiwania zaawansowanych metod leczenia. Po wyczerpaniu dostępnych terapii w Polsce Jakubiak zdecydował się na leczenie w Izraelu, gdzie poddawany był innowacyjnym i eksperymentalnym metodom terapeutycznym. Pobyt za granicą umożliwił mu dostęp do nowoczesnych rozwiązań medycznych, które nie były dostępne w Europie. Środki na kosztowną terapię udało się zgromadzić dzięki internetowej zbiórce, w której udział wzięli jego fani i sympatycy.

Po kilku miesiącach intensywnego leczenia Jakubiak powrócił do Polski i obecnie skupia się na rehabilitacji oraz odbudowie sił. Ostatnio zwiększył swoją aktywność w mediach społecznościowych, regularnie dzieląc się z fanami informacjami o swoim stanie zdrowia oraz postępach w rekonwalescencji. Jego obecność online spotyka się z pozytywnym odbiorem, a obserwatorzy dostrzegają poprawę w jego wyglądzie i samopoczuciu. Podczas niedawnej prezentacji wiosennej ramówki TVN, Jakubiak niespodziewanie pojawił się w materiale wideo, co było miłym zaskoczeniem dla widzów i dowodem na jego stopniowy powrót do aktywności zawodowej.

Mimo trudnych doświadczeń związanych z chorobą kucharz pozostaje pozytywnie nastawiony i wyraża wdzięczność za wsparcie otrzymywane od fanów. Obecnie Tomasz Jakubiak kontynuuje proces rehabilitacji, dbając o odbudowę sił fizycznych i psychicznych, jednocześnie pozostając w stałym kontakcie ze swoimi sympatykami poprzez media społecznościowe.

