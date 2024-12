Tomasz Jakubiak, zmagający się z rzadkim nowotworem, zdecydował się na leczenie w Izraelu, gdzie dostępne są innowacyjne terapie. W ostatnich tygodniach przeszedł tam szereg skomplikowanych operacji, mających na celu zahamowanie postępu choroby. Po kilku dniach milczenia kucharz odezwał się do fanów i przekazał nowe informacje na temat swojego zdrowia.

Reklama

Tomasz Jakubiak przekazał nowe informacje z Izraela. "Miałem dużo operacji"

Tomasz Jakubiak, znany z popularnych programów kulinarnych, musi stawić czoła jednemu z najtrudniejszych wyzwań swojego życia – nowotworowi jelita i dwunastnicy. Choroba, która go dotknęła, jest niezwykle agresywna i szybko rozprzestrzeniła się na inne części organizmu.

Jeżeli chodzi o sam stan zdrowia, o czym tak naprawdę nie mówiliśmy jeszcze nigdy, no to on się mocno pogorszył, ponieważ guzy, które miałem na kościach, bardzo mocno się rozeszły po całym ciele. Jest ich niezliczona ilość i w związku z tym zaatakowały mi nogi, plecy - mówił Jakubiak na początku grudnia w rozmowie z 'Dzień dobry TVN'.

Kiedy standardowe metody leczenia w Polsce okazały się niewystarczające, Jakubiak podjął decyzję o wyjeździe do Izraela. Jak sam podkreślił, tamtejsza medycyna oferuje innowacyjne podejście do leczenia tego typu nowotworów, a także dostęp do zaawansowanych technologii i terapii. W izraelskim szpitalu Tomasz Jakubiak przeszedł już kilka operacji, które miały na celu ograniczenie postępu choroby. Kucharz podkreśla, że procedury były bardzo skomplikowane i wyczerpujące, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jednak czuje się coraz lepiej!

Cześć, głodomory moje kochane. Dawno się nie odzywałem, ale to przez to, że przez ostatni tydzień non stop spałem, miałem dużo operacji, dużo różnych wyzwań i musiałem je pokonać(...) Trzymajcie kciuki mocno, bo tu w Izraelu coraz bardziej stawiają mnie na nogi - oznajmił Jakubiak w nowym nagraniu na Instagramie.

Kucharz w nowym nagraniu przypomniał również o premierze swojej książki.

Dzisiaj mam pięć minut siły, więc o tym mówię, o tym informuję. Książka jest w sprzedaży(...) Mam nadzieję, że będzie wam służyć, tak jak służy tym osobom, które już ją kupiły. - oznajmił.

W walce z chorobą Tomasz Jakubiak może liczyć na ogromne wsparcie ze strony rodziny oraz fanów. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne komentarze dodające otuchy, a także inicjatywy mające na celu pomoc w sfinansowaniu kosztownego leczenia.

Modlę się o twoje zdrówko! Trzyma się!! :) Nadzieja nigdy nie gaśnie

Do góry głowa z dnia na dzień coraz lepiej będzie wszyscy jesteśmy z tobą

Panie Tomku, całym sercem z Panem i Pana Rodziną

Dobrze Cię słyszeć Tomku, trzymamy kciuki ,cały czas trzymamy. Zdrowych i spokojnych świąt życzę. Tulę i czekamy na kolejne dobre wieści - piszą fani.

Sam kucharz wielokrotnie wyrażał wdzięczność za okazywaną mu pomoc i wsparcie, podkreślając, jak wiele to dla niego znaczy w tych trudnych chwilach. My również trzymamy kciuku za jak najszybszy powrót do zdrowia!

Reklama

Zobacz także: Tomasz Jakubiak powiedział synkowi o swojej chorobie: "Ma 4 latka ale nie ukrywamy przed nim"