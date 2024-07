Morele są doskonałym owocem do różnego rodzaju pysznych konfitur, dżemów, powideł, nalewek, słodko-pikantnych sosów i przecierów. Przetwory z nich są delikatne, bardzo aromatyczne i nadają się zarówno jako dodatek do dań słodkich, jak i wytrawnych. Oprócz morelowego miąższu możemy również wykorzystać pestki, których „serca” są jadalne i zawierają wiele cennych dla organizmu składników odżywczych.

Do przecierów, dżemów oraz konfitur morele możemy obrać ze skórki. Wystarczy zalać owoce wrzątkiem, po 1-2 minutach przełożyć do zimnej wody i obrać.

Niezależnie od tego w jaki sposób przygotowujemy przetwory pamiętajmy, by nie wypełniać nimi słoików po same brzegi. Potrzebują przestrzeni, by mogła wytworzyć się próżnia – około 1-1,5 cm wolnego miejsca, skutecznie zamykająca przykrywkę.

1. Szybka nalewka z moreli – przepis

Pestki wyjęte z owoców – najlepiej, by miały kawałeczki miąższu, przełóż do wysokiego słoja lub szklanej butelki. Dodaj kilka pestkowych „serc”. Aby wyłuskać serca, możesz użyć dziadka do orzechów. Około 100 pestek zasyp 500 g cukru, dodaj 5-6 wyłuskanych pestkowych „serc”, 2 morele i zalej 1 litrem czystego alkoholu. Odstaw w ciemne miejsce na 3-4 miesiące.

2. Masło z łuskanych pestek moreli - przepis

„Serca” morelowych pestek smakują podobnie do migdałów, ale mają znacznie intensywniejszy smak z lekko gorzką nutą. 50 gramów wyłuskanych pestek moreli zmiksuj z 2 łyżkami oleju rzepakowego, w razie potrzeby dodaj odrobinę wody. Masło morelowe może być na słodko lub słono w zależności od wybranych dodatków. Doskonale będzie pasował do niego czosnek, świeża bazylia, chili i pieprz, świetnie skomponuje się też syrop z agawy lub miód. Masło można przechowywać w lodówce w zamkniętym pojemniku około 2 tygodni, w zamrażalniku 3-4 miesiące.

3. Chutney z moreli i imbiru – czyli słodko-pikantna konfitura z moreli - przepis

Chutney lub po prostu czatnej jest to słodko pikantny gęsty sos owocowo-warzywny, który można dodawać do wszystkiego. Doskonale komponuje się zarówno jako dodatek do zapiekanek, placków, kotletów, makaronów i kasz, jak również smarowidło do kanapek i dip do przekąsek.

Składniki:

1 duże, winne jabłko,

1 kg średnio dojrzałych moreli,

1 duża cebula,

2 ząbki czosnku,

15 dag cukru,

1 łyżeczka świeżego startego imbiru,

1 łyżeczka sproszkowanego chili,

3 łyżki oleju,

pół szklanki octu winnego lub jabłkowego,

sól do smaku.

Sposób przygotowania:

1. Umyj morele i usuń pestki. Jabłko obierz i pokrój w drobną kostkę.

2. Do garnka z grubym dnem wlej olej i cukier, dodaj owoce i smaż na wolnym ogniu, często mieszając aż zmiękną.

3. Obierz cebulę i zeszklij na oleju na patelni dodając chili, imbir, czosnek. Wszystko dokładnie wymieszaj, podsmaż przez około 3-4 minuty i przełóż do owoców. Duś wszystko pod przykryciem około 15 minut.

4. Jeżeli jest za dużo wody odparuj nadmiar na dużym ogniu często mieszając. Dopraw do smaku.

5. Gorący chutney przełóż do wyparzonych wcześniej słoików. Zamknij i postaw do góry dnem do wystygnięcia.

4. Miodowe morele w syropie - przepis

Morele w syropie to pyszny dodatek do dań i deserów. Wyśmienicie smakują z lodami, naleśnikami i jako składnik owocowych smoothie.

Składniki:

1 kg dojrzałych moreli,

2 szklanki wody,

1 szklanka miodu wielokwiatowego,

goździki – po jednym na każdy słoik,

sok i otarta skórka z cytryny.

Sposób przygotowania:

1. Morele umyj, obierz ze skórki i wypestkuj. Ułóż je luźno w suchych, wcześniej wyparzonych słoikach obsypując skórką z cytryny i dodając 1 goździk.

2. Z wody i miodu ugotuj syrop, na koniec dodając sok z cytryny.

3. Wrzącym syropem zalej morele.

4. Słoiki pasteryzuj 20 minut.

5. Przecier lub gładki dżem bez dodatku cukru z bardzo dojrzałych moreli – przepis

Przygotowany według tego przepisu morelowy przecier doskonale nadaje się jako deser dla dzieci, do naleśników, jako smarowidło na kanapkę lub dodatek do płatków śniadaniowych.

Składniki:

1 kg bardzo dojrzałych moreli,

1 szklanka wody.

Sposoby przygotowania:

1. Umyj owoce, obierz ze skórki i wyjmij pestki. W dużym garnku zagotuj wodę, dodaj pokrojone w ćwiartki morele i gotuj pod przykryciem około 15 minut.

2. Odlej wodę, a owoce przetrzyj przez sitko lub zblenduj.

3. Gotowy i jeszcze ciepły przecier przełóż do słoików i pasteryzuj około 10 minut.

6. Powidła z moreli -przepis

Składniki:

1 kg dojrzałych moreli,

10 łyżek cukru,

2 łyżki wody,

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

1. Morele obierz ze skórki, wyjmij pestki i pokrój w kostkę.

2. Do garnka z grubym dnem wlej wodę, wrzuć morele i gotuj na małym ogniu często mieszając do czasu, gdy cały płyn odparuje.

3. Powidła są gotowe w momencie, gdy spadają z łyżki płatami. Dopiero teraz dodaj cukier, sok z cytryny i dokładnie wymieszaj, by się rozpuścił.

4. Gotuj jeszcze około 15 minut by sok z cytryny się zredukował a zawarta w nim pektyna dodatkowo zagęściła powidła.

5. Gotowe powidła morelowe przekładaj do wyparzonych słoików.