"Farma 4" zbliża się do finału, a w piątkowym odcinku Wiola pożegnała się z show. Tuż po emisji odcinka uczestniczka zwróciła się do fanów podczas transmisji na żywo, w której wspomniała m.in. o finale show, a także o pozostałych uczestnikach. Co takiego wyjawiła Wiola? Możecie być zaskoczeni!

W momencie, jak opuszczałam ''Farmę'', nie mogłam w to uwierzyć - podsumowała Wiola.

Wiola z "Farmy" o finałowym tygodniu. Oto, co wyjawiła fanom

Fani "Farmy" nie mogą się już doczekać finału show, który odbędzie się już w piątek, 28 stycznia. To widzowie za pomocą swoich głosów wybiorą zwycięzcę. Tymczasem jednak na "Farmie" nadal trwają pojedynki i ostre wymiany zdań. W wyniku pojedynków w piątkowym odcinku odpadła Wiola, triumfowali zaś Kaja i nominowany przez nią Bandi.

Tymczasem tuż po odcinku, podczas instagramowej transmisji na żywo, Wiola z "Farmy" wypowiedziała się nt. finału show. Choć nie mogła zdradzić zbyt wiele, wyjawiła, że wie, kto trafi do finałowego odcinka oraz że widzowie na pewno nie będą narzekać na nudę!

Mimo, że w tym ostatnim tygodniu mnie nie było, to musicie oglądać. Zaufajcie mi, będzie się działo - przekazała Wiola z ''Farmy''.

Co więcej, fani zapytali Wiolę, czy nadal utrzymuje przyjacielskie relacje z Michałem i Ananasem. Na to pytanie uczestniczka "Farmy" odpowiedziała dość enigmatycznie:

Jak się program skończy, to się dowiecie na pewno, wszystko Wam powiem wtedy. Musicie wytrzymać jeszcze tydzień - dodała tajemniczo Wiola.

Przyznała jednak, że "od początku wierzyła w sojusz z Michałem i Ananasem" i ani razu w niego nie zwątpiła. Gorzko skomentowała za to postawę Bandiego, twierdząc, że zawiodła się na nim najbardziej ze wszystkich uczestników. Jak wiadomo, nie było jej po drodze również z Danką, na temat której nie chciała jednak szerzej się wypowiadać.

Fani o odpadnięciu Wioli z "Farmy"

Widzowie licznie komentowali odpadnięcie Wioli z show Polsatu i większość z nich pisała, że żałują, że uczestniczka opuściła "Farmę":

Wiola zasłużyła na finał...

Powinna była wygrać całą edycję

Tak na nią liczyłam

Sama Wiola skwitowała jednak swoją przygodę, prosząc fanów o wyrozumiałość wobec uczestników show - wspomniała, że niektórzy z bohaterów "Farmy" musieli mierzyć się z hejtem, a niektórzy nawet z groźbami:

To nie jest prawdziwe życie - ''Farma'' to jest gra - podsumowała Wiola.

A Wy, żałujecie, że nie zobaczycie Wioli w finale "Farmy"?

