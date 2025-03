Podczas spotkania w Białym Domu prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poruszyli kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego. Trump szczególnie wyróżnił Polskę, podkreślając jej zaangażowanie w NATO i znaczący wkład w obronność Sojuszu. Amerykański przywódca zaznaczył, że Polska "wykonała świetną robotę dla NATO". Wypowiedź ta padła w kontekście rozmów na temat globalnego bezpieczeństwa oraz roli, jaką Polska odgrywa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trump w swojej wypowiedzi wskazał, że Polska nie tylko spełnia wymagania dotyczące wydatków na obronność, ale także wykazuje inicjatywę w działaniach wzmacniających Sojusz Północnoatlantycki. Amerykański prezydent przypomniał, że polskie zaangażowanie to nie tylko deklaracje polityczne, ale także konkretne działania, które wzmacniają zdolności obronne NATO.

To jedna z najlepszych grup ludzi, jakie kiedykolwiek poznałem. Jestem bardzo zobowiązany wobec Polski

Wypowiedź Trumpa ma istotne znaczenie w kontekście relacji polsko-amerykańskich. W dobie rosnących napięć geopolitycznych pozytywna ocena działań Polski przez przywódcę USA może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej strategii Sojuszu. Podczas rozmowy z Zełenskim Trump nie szczędził słów uznania dla państw, które aktywnie wspierają stabilność międzynarodową. Polska znalazła się w gronie krajów wyróżnionych za swoje działania, co potwierdza jej silną pozycję w NATO i na arenie międzynarodowej

Podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa doszło ostrej wymiany zdań. Prezydenci mieli rozmawiać na temat eksploatacji ukraińskich surowców i planowali podpisać umowę. W Białym Domu poruszono również temat bezpieczeństwa Ukrainy. Donald Trump zaczął mówić, że wesprze Ukrainę, ale ma nadzieję, że wojna z Rosją szybko się zakończy. Prezydent USA dodał jednak, że widzi nienawiść Zełęnskiego do Putina, co nie pomoże mu w zawarciu porozumienia. Zełenski z kolei przekonywał Trumpa, że nie powinien wierzyć prezydentowi Rosji.

Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie mów nam, co mamy czuć. Nie jesteś w pozycji, aby dyktować. To właśnie robisz

mówił prezydent USA do Zełenskiego.