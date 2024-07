To, że należy i warto rozwijać swoje umiejętności jest oczywiste. Każdy człowiek posiada talent. Różnica polega jedynie na tym, że niektórzy od razu go w sobie odkrywają, niekiedy już rodzice wspierają dziecko w rozwoju indywidualnych predyspozycji, inni dopiero z czasem znajdują pasję w życiu. Niezależnie od tego, kiedy dostrzeżemy w sobie umiejętności, powinniśmy zadbać, aby uczynić z nich pożytek – z korzyścią dla siebie i otoczenia.

Rozwój osobisty a satysfakcja z życia

Rozwijanie umiejętności zapobiega codziennej rutynie i wypaleniu zawodowemu. Pomaga w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Stymulacja umysłu

Mózg lubi pracować na wysokich obrotach – im bardziej ambitny cel sobie postawimy, tym lepiej. Jeśli np. mamy umiejętności artystyczne (gramy na instrumencie, komponujemy muzykę), stymulujemy intelekt – uczniowie o uzdolnieniach muzycznych z reguły radzą sobie lepiej niż rówieśnicy. Jest to doskonały trening pamięci oraz czynności manualnych. Malarstwo i rzeźba rozwijają wyobraźnię i pobudzają kreatywność (ta ostatnia cecha jest niezwykle pożądana przez pracodawców – bardzo często widnieje w ogłoszeniach o pracę). Umiejętności aktorskie pomagają w codziennych sytuacjach. Osoby o wysokich umiejętnościach autoprezentacyjnych zajmują wyższe stanowiska niż osoby o podobnym wykształceniu i doświadczeniu, ale nikłych kompetencjach społecznych. Uzasadniona, tzw. zdrowa pewność siebie pomaga zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy.

Zadowolenie z życia

Jeżeli rozwijamy zainteresowania, jesteśmy po prostu szczęśliwsi. Ideałem jest praca w zawodzie, który po prostu się lubi. Pasja, radość, zaangażowanie – te cechy procentują. Osoby lubiące swoją pracę z reguły szybko awansują, ponieważ ich wkład jest doceniany przez kierownictwo. To z kolei wpływa na poczucie własnej wartości i pewność siebie. W pracy spędzamy znaczną część życia, dlatego tak ważne jest, aby miejsce to było dla nas przynajmniej neutralne. Dużo na ten temat mogą powiedzieć osoby, które pracują wyłącznie ze względów materialnych, walcząc z każdą minutą spędzoną w znienawidzonym miejscu. Jeśli z jakichś względów trudno jest ci zmienić pracę, której nie lubisz, zadbaj przynajmniej o to, aby w pozostałej części dnia rozwijać wrodzone predyspozycje.

Dobry interes

Rozwijanie umiejętności może przynieść korzyści materialne. Jeżeli coś umiemy, to wykonywanie tego przychodzi nam z łatwością – od razu mamy przewagę nad innymi. Najlepiej pomyśleć, jak wykorzystać w praktyce swój talent – znaleźć niszę na rynku, łącząc przyjemne z pożytecznym. Może to być sposób na życie lub po prostu dodatkowy zarobek.

Jeżeli ty jesteś zadowolony, to i twoje otoczenie będzie szczęśliwsze – ludzie zarażają się wzajemnie nastrojem.