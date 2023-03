W ostatnim czasie Joanna Opozda stała się aktywniejsza w mediach społecznościowych. Jak sama zaznaczyła w głośnym wywiadzie dla magazynu "Z kobiecej strony", po rozstaniu z Antkiem Królikowskim rozpoczęła już nowy etap życia. Aktorka coraz częściej pokazuje też codzienność świeżo upieczonej mamy. Do sieci trafiło właśnie urocze nagranie małego Vincenta. Jak większość mam Joanna Opozda żyje obecnie "pierwszymi razami" dziecka. Aktorkę czekają jeszcze pierwsze kroki, pierwsze ząbki, czy też pierwsze słowa synka. Niedawno jednak gwiazda była świadkiem wyjątkowego momentu! Joanna Opozda pokazała nagranie synka. Vincent ma już cztery miesiące W lutym Joanna Opozda urodziła swoje pierwsze dziecko. W środę, 22 czerwca mały Vincent skończył już cztery miesiące. Choć w czasie ciąży aktorka nie czuła się najlepiej, to na szczęście chłopiec przyszedł na świat cały i zdrowy. Świeżo upieczona mama właśnie opublikowała nagranie, na którym maluch po raz pierwszy śmieje się na głos. To najbardziej rozkoszna rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie. Dzisiaj mój synek kończy cztery miesiące i po raz pierwszy zaczął się głośno śmiać. Rozbawiła go Marilyn - napisała na InstaStories Joanna Opozda. Zobacz także: Joanna Opozda na premierze filmu, w którym gra... Antoni Królikowski! ZDJĘCIA To jednak nie był koniec uroczych chwil. Joanna Opozda postanowiła sprawdzić, jak jej synek zareaguje na udawane kichnięcie. Jak się okazało, to również bardzo rozbawiło małego Vincenta! No i proszę! Odkrywamy dzisiaj swoje poczucie humoru. Zawsze chciałam sprawdzić "apsik" na moim synku i... działa! Najlepsze chwile - dodała aktorka. Prawdopodobnie tak jak my nie możecie się już doczekać, żeby zobaczyć filmik, na którym Vincent stawia pierwsze kroki. Mamy nadzieję, że jego mama...