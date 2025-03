Ten psychologiczny thriller trzyma widza za twarz do końca. Najlepsza rola Amy Adams

"Ostre przedmioty" (Sharp Objects) to mroczny serial HBO, który wciąga w duszną atmosferę tajemniczego miasteczka Wind Gap. Amy Adams wciela się w dziennikarkę powracającą do rodzinnego miasta, by rozwikłać zagadkę brutalnych morderstw. Co kryje się za historią Camille Preaker? Poznaj fabułę, obsadę i dlaczego warto obejrzeć ten thriller psychologiczny.