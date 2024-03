Aleksander Mackiewicz próbował ukryć swoją taneczną przeszłość? Internauci dotarli do formularza informacyjnego aktora serialu "Gliniarze", w którym widnieją informacje na temat jego znajomości tańców latynoamerykańskich, jazzowych i standardowych. To jeszcze nie wszystko! Na stronie Dancesportinfo.net mężczyzna o imieniu Aleksander Mackiewicz widnieje jako reprezentant Niemiec w profesjonalnych turniejach tanecznych. Aleks Mackiewicz odpowiedział i nie ukrywa, że trwają wyjaśnienia tej sytuacji.

Aleksander Mackiewicz błyskawicznie został okrzyknięty "czarnym koniem" 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" w stacji Polsat i otrzymał wyjątkowe recenzje swoich występów. Jednak po ostatnim odcinku tanecznego show Polsatu w sieci zawrzało, a wszystko po tym, jak internauci stwierdzili, że aktor wcale nie jest amatorem, ale ma za sobą duże doświadczenie jako tancerz. Chodzi o kwestionariusz aktorski, w którym pojawiły się informacje o umiejętnościach dotyczących tańca oraz zbieżność nazwisk z... niemieckim tancerzem.

Komentarze były dość ostre i Aleks Mackiewicz ostatecznie zareagował!

Aleksander Mackiewicz odpowiedział na niektóre komentarze i pisze wprost o zaskakującej zbieżności nazwisk i wskazuje też, że Aleksander Mackiewicz z Niemiec jest już seniorem i faktycznie ma na swoim koncie wiele wygranych, ale on sam dowiedział się o nim dopiero teraz.

Proszę doczytać dokładnie. Aleksander Mackiewicz z Niemiec to nie ja.Jest to dla mnie komplement, że jestem kojarzony z mistrzem tańca z Niemiec. No, ale to nie ja. Poprosiłem o kontakt z tym panem, bo to fajna zbieżność imienia i nazwiska. Sam zacząłem ten temat googlować, natomiast ten pan jest ode mnie starszy. Był mistrzem, kiedy ja byłem nastolatkiem za barem, jest Niemcem, no to nie ja! Bardzo proszę dokładnie googlować. Ten pan jest Niemcem, seniorem i tancerzem. Informacje o nim i jego klubie są dostępne. To po prostu nie ja

odpowiedział Aleksander Mackiewicz na jeden z komentarzy.