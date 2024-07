Jedną z gwiazd nadchodzącej, 19. już edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie będzie Jakub Gąsowski, aktor, a prywatnie syn Piotra Gąsowskiego! W mediach i w sieci od razu pojawiły się spekulacje, że to słynny gwiazdor, a wcześniej prowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", załatwił pracę Jakubowi. Gąsowski w mocnym wpisie odniósł się do krzywdzących plotek.

Syn Gąsowskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Piotr ostro komentuje

Już dawno żaden program nie wzbudzał tak wielkich emocji jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", oczywiście ze względu na zmiany personalne, które zaszły przy poprzedniej odsłonie show. Z programu została zwolniona Katarzyna Skrzynecka, a razem z nią solidarnie odszedł Piotr Gąsowski. Aktora w roli prowadzącego zastąpił Maciej Rock.

Nowa, nadchodząca edycja, choć ruszy dopiero jesienią, już wzbudza kontrowersje, m.in. za sprawą składu, do którego dołączył właśnie Jakub Gąsowski, aktor filmowy i teatralny, a prywatnie... syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej!

Nazwisko kolejnego uczestnika jest Wam bardzo dobrze znane! ???? To aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy. Można powiedzieć, że aktorstwo ma w genach ???? W 2020 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie ???? Od tamtej pory jego kariera nabrała tempa! Zagrał między innymi w drugim sezonie serialu „Belfer” czy „Mecenas Porada” oraz filmach „Listy do M. 4”, „Jak zostać gwiazdą”, czy „Wesele” - tak produkcja pisze o Jakubie.

Głos w sprawie udziału syna zabrał oczywiście Piotr Gąsowski, którego oburzyły wszelkie sugestie, że to on załatwił pracę synowi. Aktor zdradził, że jest nawet na odwrót - nigdy nie pomagał Kubie w jego drodze zawodowej. Co więcej - Jakub miał wystąpić już jakiś czas temu w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", ale zrezygnował właśnie ze względu na tatę, który jeszcze prowadził show:

Oprócz miłych reakcji, pojawiają się też, co nie jest dla mnie zaskoczeniem, różne plotki i pomówienia… Radzę nie czytać tych bzdur! Nie ma w nich ani jednego słowa prawdy a przede wszystkim … życzliwości! Kiedy odchodziłem z programu, Kuba był w składzie poprzedniej edycji … Zdecydował się jednak nie brać w niej udziału , ze względu na mnie! Powiedział, iż źle by się w tych okolicznościach czuł …I Kuba odmówił! Honorowo! Pokazał , że ma tzw. „cohones”! I to była tylko i wyłącznie jego decyzja! Jestem z niego dumny gdyż wiem, co to dla młodego człowieka znaczyło! Dostał się do tego programu z kastingu , bez mojej wiedzy! Było to jego marzenie! Pisanie bądź mówienie , w tym przypadku, o nepotyzmie jest idiotyczne , krzywdzące, niegodziwe i nieuzasadnione! I bardzo chamskie! Ja nawet żałuję , że on nigdy nie chciał ode mnie jakiejkolwiek , zawodowej pomocy. Nigdy! - pisze Piotr.

Piotr Gąsowski zdradził, że nie do końca podobają mu się zmiany, które zaszły w programie, ale wciąż ma do niego pozytywny stosunek. Kubie życzy zaś powodzenia:

Kiedy dostał drugą propozycję wzięcia udziału w programie, osobiście go namawiałem aby ją przyjął. Żeby szedł za swoimi marzeniami. Nie chciałem, żeby moje decyzje ograniczały jego decyzje. Byłoby to niesprawiedliwe, gdyż Kuba musi iść swoją drogą! Jeśli chodzi o mój stosunek do programu, to nadal jest bardzo serdeczny, podobnie jak nadal… ambiwalentny jest mój stosunek do niektórych zmian, które w nim zaszły, lecz to jest chyba oczywiste i naturalne. Z całego serca, życzę wszystkim uczestnikom i pracującym przy „Twarzy”, wielu twórczych i osobistych radości i wzrostu słupków oglądalności ????????

Będziecie oglądać "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 19"? W programie pojawią się także m.in. Ewelina Flinta, Jakub Szmajkowski, Pola Gonciarz czy Nick Sinckler.

