Ruch i aktywność to klucz do dobrego samopoczucia. Doskonale wie o tym nasza bohaterka Tosia, której pasją od zawsze był taniec. Możliwość wyrażenia sobie, odkrywania coraz to nowych stylów i rozwijanie kreatywności – te rzeczy sprawiły, że Tosia nie może bez niego żyć!

Dla tak aktywnej i uwielbiającej dzielić się swoją pasją z innymi kobiety świetnym dopełnieniem jest nowoczesny, designerski smartfon. Tosia wybrała model Huawei nova 9, który niedawno trafił do sprzedaży.

Żyj aktywnie z Huawei nova 9

Czym wyróżnia się ten model? Funkcje zarezerwowane do tej pory dla flagowych, najdroższych rozwiązań znalazły się w telefonie ze średniej półki cenowej! Oznacza to, że nie wydając fortuny, możesz cieszyć się oryginalnym designem, świetnym aparatem i nowoczesnymi aplikacjami.

Tosia na co dzień wykorzystuje wszystkie funkcje telefonu nawet podczas swoich tanecznych treningów. Od praktycznych wskazówek GPS jak dotrzeć do studia tańca, przez dokumentowanie swoich choreografii na zdjęciach i filmach, aż po udostępniania ich w mediach społecznościowych. Huawei nova 9 pomaga jej na najwyższym poziomie: w nowym smartfonie marki zastosowano potężny system aparatów fotograficznych Ultra Vision wyposażony w cztery obiektywy, w tym główny z matrycą o rozdzielczości 50 MP. Ultraszerokokątny obiektyw i stabilizacja obrazu pomaga, gdy Tosia nagrywa dynamiczne choreografie, a szybkie ładowanie smartfona sprawia, że tancerka nie musi martwić się brakiem dostępu do telefony po skończonym treningu.

Huawei nova 9 to świetny asystent w codzienny pędzie. Dzięki możliwości przechowywania zdjęć i materiałów wideo w chmurze pracuje się na nim o wiele łatwiej. Dzięki trybowi Dual-View można nagrywać materiały wideo z wykorzystaniem aparatu głównego oraz przedniego jednocześnie, co daje dużo większe pole do popisu, jeśli chce się wyróżnić w mediach społecznościowych.

Czym jeszcze wyróżnia się ten smartfon? Z pewnością oryginalnym, kobiecym designem. Jest lekki, poręczny i dostępny w dwóch kolorach: czarnym i opalizującym błękitnym.

Tosia nie zamieniłaby swojego smartfona na żaden inny! Dzięki jego intuicyjnemu systemowi z łatwością korzysta z niego na co dzień, ciesząc się z każdej z funkcji. Dołączysz do niej, odkrywając funkcje Huawei nova 9 w swojej pasji?

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei