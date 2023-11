Małgorzata Rozenek ma na swoim koncie wiele hitowych programów. Gwiazda między innymi była gospodynią programu "Perfekcyjna pani domu", a także na oczach widzów odchudzała się po trzeciej ciąży w show o nazwie "Rozenek cudnie chudnie". Teraz przyszedł czas na kolejne wyzwanie jakim jest program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz".

Teraz mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą na temat jej nowego show. Zobaczcie, jakie ma odczucia po pierwszych chwilach spędzonych na planie i ciężkich treningach!

Małgorzata Rozenek w rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim przyznała, że bardzo cieszy się na swoje nowe, zawodowe wyzwanie. Nie ukrywa jednak, że w programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" dzieją się naprawdę ekstremalne rzeczy.

Wszystko, co się dzieje w programie jest tak ekstremalne, że czasem do mnie dociera, że kurczę, to jest niesamowite na co się piszę i kolejna niezwykła przygoda w moim życiu. (...) To jest nowy rozdział mojego zawodowego życia, bardzo ekscytujący i bardzo się na niego cieszę

- mówi nam Małgorzata Rozenek.