Jest jedną z czołowych polskich gwiazd, a jej fani zdążyli przywyknąć już do tego, że swojego życia stara się strzec, jak tylko jest to możliwe. Mimo to zdecydowała się udzielić ostatnio bardzo emocjonującego wywiadu, w którym odtworzyła się na wiele osobistych spraw. Jedno z wyzwań może zasmucić jej fanów.

Ostatnio Kasia Cichopek nie znika z pierwszych stron gazet, a to za sprawą zaskakującego przejścia do Polsatu. Już wiemy, że od września poprowadzi tam nowy program "Moja mama, twój tata", z kolei wraz z ukochanym, Maćkiem Kurzajewskim, zasiądzie również na kanapie śniadaniówki "Halo, tu Polsat". Zapowiada się więc naprawdę emocjonujący czas w ich życiu, jednak nie tylko sprawy zawodowe budzą ogromne zaciekawienie fanów.

Od czasu rozwodu z Marcinem Hakielem opinia publiczna jeszcze bardziej interesuje się sprawami prywatnymi aktorki. Nie da się ukryć, że ujawnienie jej związku z Kurzajewskim i sugestie ex męża, że wdała się w romans jeszcze przed zakończeniem małżeństwa, odbiły się naprawdę głośnym echem. W pewnym momencie na celebrytkę wylała się niewiarygodna fala hejtu, jednak ona i tak konsekwentnie unikała publicznych wypowiedzi w tym temacie. Teraz zrobiła wyjątek, udzielając wywiadu "Vivie!".

W rozmowie z "Vivą!" Kasia Cichopek wróciła do tematu, gdy na jaw wyszedł jej związek z kolegą z pracy. Przyznała, że tylko najbliżsi wiedzieli, co przeżywa w tamtym momencie i tylko dzięki ich wsparciu dała radę stawić czoła wszystkim nieprzychylnym komentarzom.

Dalej Kasia podzieliła się swoją obserwacją, wyznając, że jej publiczność dzieli się na dwa obozy - internetową i tą, którą spotyka w prawdziwym życiu. Okazało się, że to właśnie ta pierwsza grupa jest dla niej często najboleśniejszym cierniem. Przyznała, że z tego właśnie powodu ostatnie dwa lata wydają się jej nierealne.

