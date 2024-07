Przez kilka miesięcy po operacji wycięcia woreczka żółciowego powinno się przestrzegać specjalnej diety. Należy unikać ciężkostrawnych, tłustych i wzdymających dań, a także alkoholu i papierosów, a nawet kawy.

Produkty zakazane w diecie przy braku woreczka żółciowego

Przez kilka miesięcy od usunięcia woreczka żółciowego organizm nie jest w stanie strawić tłustych pokarmów ani produktów bogatych w błonnik. Należy unikać ciężkiego mięsa. Zakaz dotyczy też podrobów, pasztetów, kiełbas i wszelkich tłustych przetworów mięsnych. Na liście produktów zakazanych są również wypieki zawierające tłuszcz, a więc: pełnoziarniste pieczywo, pączki, naleśniki, kruche ciasto, krakersy, sernik i ciasto francuskie oraz torty i ciastka z kremem.

Słodycze, chipsy, kawa i alkohol zakazane po usunięciu woreczka żółciowego

Trudne do strawienia i dlatego niewskazane są też czekolada, cukierki, chipsy itp. Brak woreczka żółciowego sprawia, że wyłączone z diety powinny zostać orzechy, migdały, sezam i nasiona słonecznika. Nie powinno się jeść też warzyw powodujących wzdęcia, a więc grochu, kapusty, fasoli, cebuli, czosnku czy ciecierzycy, a także ziemniaków w postaci frytek i placków. Na kilka miesięcy po operacji należy pożegnać się również z alkoholem, kawą, ostrymi przyprawami, a nawet z jajkami na twardo i sadzonymi, tłustą jajecznicą, np. na boczku. Układ pokarmowy nie strawi też niektórych ryb – łososia, makreli, halibuta, węgorza, śledzia, karpia i wszystkich w oleju, a także owoców – śliwek, porzeczki, jabłek i gruszek ze skórką czy awokado.

Brak woreczka żółciowego nie musi oznaczać głodówki – produkty dozwolone

Po operacji usunięcia woreczka żółciowego dieta powinna być lekkostrawna. Dozwolone są m.in.: pszenne pieczywo, sucharki, graham, chleb razowy, biszkopty, ciasto drożdżowe i chrupki kukurydziane. Ponadto można spożywać produkty mleczne, o ile są odtłuszczone, w tym chudy twaróg, mleko o niskiej zawartości tłuszczu, kefir czy kwaśne mleko i maślankę.

Brak woreczka żółciowego nie przeszkadza też w jedzeniu chudego mięsa, o ile zostanie odpowiednio przyrządzone – cielęciny, drobiu domowego i dzikiego czy królika. Dozwolone w diecie są też mąka pszenna i ziemniaczana, płatki owsiane, ryż, makaron, płatki kukurydziane i budyń. Czekoladę należy zastąpić miodem, marmoladą i galaretkami. W diecie sprawdzą się też warzywa takie jak: marchew, ziemniaki (gotowane, parowane, bez okrasy), szparagi, szpinak, buraki, obrane ze skóry pomidory, zielona sałata. Brak woreczka żółciowego nie przeszkadza też raczyć się potrawami przyprawionymi m.in. kminkiem, gałką muszkatołową, cynamonem, jałowcem czy liściem laurowym i zielem angielskim, a nawet koncentratem pomidorowym. W diecie mogą znaleźć się również owoce – banany, jabłka i gruszki obrane ze skórki, truskawki, jeżyny, pomarańcze, morele i brzoskwinie, a także kiwi, mandarynki i maliny.

Zalecane są też niektóre ryby, np.: dorsz, pstrąg, szczupak, morszczuk, mintaj i okoń. Przy braku woreczka żółciowego nie wolno pić kawy, ale dozwolona jest czarna herbata, można też nawadniać się sokami z warzyw i owoców, herbatami ziołowymi i niegazowaną wodą mineralną.

Brak woreczka żółciowego wymaga regularnych posiłków

Dania przyrządzone z dozwolonych produktów powinno się spożywać 5 lub 6 razy w ciągu dnia. Należy jeść często, ale w niewielkich ilościach, najlepiej co mniej więcej 3 godziny. Kolacji nie wolno jeść później niż 3 godziny przed snem. Posiłki należy jadać często i robić to bez pośpiechu. Bardzo ważne jest, by dokładnie przeżuwać każdy kęs. Przez jakiś czas po operacji można zapomnieć o smażeniu, potrawy powinny być duszone, gotowane albo pieczone bez tłuszczu.

