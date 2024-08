W kilka dni Julia Szeremeta stała się gwiazdą polskiego boksu i jedną z najpopularniejszych reprezentantek naszego kraju na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Pięściarka pokonywała kolejne rywalki i w wieku 20 lat znalazła się w finale. Dopiero w walce o złoty medal musiała uznać wyższość swojej przeciwniczki, którą była pochodząca z Tajwanu Lin Yu-ting. Występ Szeremety zachwycił zarówno widzów, jak i ekspertów. Wielu z nich uważa, że sportsmenka urodzona w Chełmie zasługuje na większą nagrodę niż ta, którą zakłada PKOI (Polski Komitet Olimpijski). Minister obrony narodowej zapowiedział, że pięściarka dostanie dodatkowe wyróżnienie.

Julia Szeremeta dostanie kilka nagród po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Ile zarobi?

Jak wyliczono, za zdobycie srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Julia Szeremeta zarobi co najmniej 375 tys. zł. Sportsmenka dostanie nie tylko pieniądze, ale także m.in. olimpijską emeryturę, voucher na wakacje, diament, a także samochód marki Suzuki. Polski Związek Bokserski zapowiedział, że wręczy pięściarce 100 tys. zł., natomiast Polski Komitet Olimpijski wypłaci jej 200 tys. zł.

Niestety Julia Szeremeta nie może liczyć na mieszkanie. PKOI zobowiązał się do ufundowania dwupokojowej nieruchomości jedynie sportowcom, którzy wrócą z Paryża ze złotem. Gdy okazało się, że pięściarka na co dzień żyje w małym pokoju, który wynajmuje w lokum w Lublinie, kibice oraz eksperci (wśród nich są Jan Tomaszewski oraz Andrzej Kostyra) zaapelowali, by srebrnej medalistce także zaoferowano mieszkanie.

Warto przypomnieć, że niespełna 21-letnia Szeremeta to nie tylko młoda sportsmenka, ale również żołnierka Wojska Polskiego. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że dziewczyna dostanie specjalną nagrodę. Tego wyróżnienia może spodziewać się również inna wojskowa Aleksandra Mirosław.

Podjąłem decyzję, że wszyscy wojskowi sportowcy, którzy podczas IO w Paryżu zdobyli lub zdobędą medal, zostaną awansowani oraz specjalnie wyróżnieni. (…) Wielki szacunek dla wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem, poświęceniem i determinacją tego dokonali – napisał szef MON w mediach społecznościowych.

Minister Kosiniak-Kamysz także pogratulował Szeremecie i przypomniał, że na medal w boksie polscy kibice czekali ponad 30 lat. Dodał, że po odbyciu odpowiedniego kursu pięściarka otrzyma awans do stopnia starszego szeregowego specjalisty. To najwyższy stopień w korpusie szeregowych w Wojsku Polskim.

Czy PKOI zrobi wyjątek i postanowi przyznać mieszkanie pięściarce po tym, jak ujawniono, że Julia Szeremeta żyje w bardzo skromnych warunkach? Tego jak na razie nie wiemy. Warto przypomnieć, że Aleksandra Mirosław otrzyma dwupokojowe, wykończone mieszkanie w aglomeracji warszawskiej za złoty medal. Nieruchomość wyceniana jest na milion zł.

