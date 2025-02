Księżna Kate niezmiennie króluje na świeczniku, odkąd w 2011 roku została żoną księcia Williama. Gdy tron objął król Karol III, a jego starszy syn stał się pierwszy w kolejce do tronu, Middleton znalazła się pod lupą całego świata. W ubiegłym roku szczególnie mówiło się o niej w kontekście choroby, a gdy ta odpuściła, opinia publiczna znalazła inny powód do dyskusji. Atmosfera zagęszczała się tak bardzo, że w końcu Pałac wydał oświdczenie.

Reklama

Stroje księżnej Kate zaczęły budzić ogromne emocje

Księżna Kate po raz kolejny znalazła się w centrum zainteresowania mediów, jednak tym razem nie chodziło o jej działalność charytatywną, a o… stylizacje. Temat jej ubioru od dawna budzi ogromne emocje, a każde publiczne wystąpienie Kate jest szeroko komentowane przez ekspertów mody i fanów rodziny królewskiej. W końcu brytyjskie media zaczęły skupiać się bardziej na jej stylizacjach, a niżeli działaniach.

Sprawa zaczęła nabierać tempa, gdy pojawiły się doniesienia, jakoby księżna Kate miała podjąć decyzję o nieujawnianiu szczegółów dotyczących swoich stylizacji, by skupić uwagę mediów na jej działalności charytatywnej. Media spekulowały, że może to być próba odejścia od postrzegania jej jedynie jako ikony stylu.

Zobacz także: Kaczorowska i Gurłacz mają powód do radości. To nagranie to prawdziwa gratka dla fanów "Tańca z gwiazdami"

Pałac zareagował na aferę wokół księżnej Kate

W końcu sprawa stała się emocjonalna na tyle, że Pałac Kensington zareagował na te doniesienia, wydając specjalne oświadczenie. Rzecznik Pałacu wyjaśnił, że komentarze dotyczące ubioru księżnej nie pochodziły od niej samej, lecz od przedstawiciela Pałacu. Podkreślono również, że nie wprowadzono żadnych zmian w polityce dotyczącej informowania o odzieży Kate Middleton.

W ciągu ostatniego tygodnia otrzymałem wiele pytań w sprawie dotyczącej ubioru Księżnej Walii i sposobu, w jaki Pałac Kensington udostępnia informacje o jej strojach. Wyjaśniając, komentarze, które pojawiły się w artykule, pochodziły ode mnie, a nie od księżnej Walii (...) Aby było jasne, nie nastąpiła żadna zmiana w naszym podejściu do udostępniania informacji o odzieży Jej Królewskiej Wysokości

Cała sytuacja pokazuje, jak ogromne zainteresowanie wzbudza każda decyzja związana z członkami rodziny królewskiej. Pomimo wysiłków księżnej, by zwrócić uwagę na swoją pracę charytatywną, to jej stylizacje nadal pozostają jednym z głównych tematów poruszanych w mediach.

Księżnej Kate udało się pokonać nowotwór

Afery takie jak ta z pewnością nie są obojętne dla Kate, która wciąż dochodzi do siebie po przebytej chorobie. Przypomnijmy, że w marcu 2024 roku księżna ogłosiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór i rozpoczęła chemioterapię. Na długi czas wycofała się z życia publicznego, co zmartwiło jej sympatyków jeszcze bardziej. Po zakończeniu leczenia, we wrześniu 2024 roku, poinformowała o zakończeniu chemioterapii. W styczniu 2025 roku księżna Kate ogłosiła, że jej choroba jest w remisji. Obecnie księżna powoli wraca do pełnienia obowiązków członkini rodziny królewskiej.

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Reklama

Zobacz także: Edyta Pazura trafiła do szpitala za granicą. „Ledwo stoję na nogach”