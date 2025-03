Meghan Markle może świętować, bo na Netflix trafił właśnie jej własny serial "With Love, Meghan”. To autorski program Meghan, księżnej Sussexu, w którym dzieli się swoją pasją do kulinariów, ogrodnictwa i stylu życia. Składa się on z zaledwie kilku odcinków, ale niewątpliwie przyciągnie przed ekrany tłumy. Czy jednak nie wszyscy czekali na premierę?

Meghan Markle powraca na Netflix z własnym serialem

Po wcześniejszych projektach z Netflixem, Meghan Markle powraca na ekran w zupełnie nowej roli. Tym razem nie jest to dokument czy wywiad, ale pełnoprawny lifestyle’owy program, w którym księżna Sussexu prezentuje swoje ulubione sposoby na życie w zgodzie z naturą i elegancją. „With Love, Meghan” to propozycja dla tych, którzy cenią inspirujące rozmowy i praktyczne porady dotyczące codziennych rytuałów.

Co zobaczymy w „With Love, Meghan”?

Serial, który trafił na platformę 4 marca, to mieszanka tematów związanych z kulinariami, ogrodnictwem i domowym stylem życia. W kolejnych odcinkach Meghan Markle pokazuje, jak przygotowuje ulubione dania, dba o swój ogród i celebruje codzienność. Widzowie mogą spodziewać się również refleksji na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz rozmów o dbaniu o zdrowie i samopoczucie.

W każdym odcinku Meghan Markle gości w swoim domu znane osobistości ze świata show-biznesu, kultury i biznesu. Choć Netflix nie zdradził pełnej listy gości, spekuluje się, że mogą pojawić się bliscy przyjaciele księżnej. Z zapowiedzi serialu dowiadujemy się, że będzie to nawet książę Harry. Widzowie mogą spodziewać się inspirujących rozmów, w których Meghan i jej goście dzielą się swoimi historiami oraz przemyśleniami na temat życia i kariery.

Internauci gorzko o serialu Meghan Markle

Chociaż program dopiero co trafił na Netflix, w sieci już pojawiła się fala negatywnych komentarzy. Wiele osób nie mogło się doczekać premiery, jednak szerokie grono uderzyło w samą Meghan Markle. Jedni zarzucają jej hipokryzję, sugerując, że sama wystawia się na świecznik, choć do niedawna podtrzymywali z Harrym, że chcą prywatności. Inni z kolei zarzucają jej brak autentyczności, twierdząc, że przedstawiany w produkcji obraz jest daleki od rzeczywistości.

Meghan, jesteś teraz żoną w kuchni, która sieka warzywa. Nosząc drogie ubrania, biżuterię. (...) To jest takie fałszywe

To wygląda głupio

Jak ''autentyczna'' możesz być, gdy udajesz, że gotujesz w kuchni, która nie jest Twoja, z ogrodu, który nie jest Twój. Nie wspominając o tym, że wielu z nas pracuje na życie i nie ma czasu ani pieniędzy, żeby zacząć pszczelarstwo

Brak charyzmy. Brak talentu. Bez pokory. Kolejna osoba na platformie próbująca zarabiać pieniądze jako influencer

Serial "With Love, Meghan" od 4 marca jest dostępny na Netflix. Składa się z 8 odcinków, trwających od 30 do 40 minut.



