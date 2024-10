Sprawą zatrzymania i aresztowania Buddy, a także postawionych mu zarzutów żyje ostatnio cała Polska. Zainteresowani sprawą z pewnością zastanawiają się, jak wygląda codzienne życie YouTubera w areszcie i na jakie może liczyć traktowanie. Czy ma tam specjalne warunki, a może wręcz przeciwnie, nie może liczyć na żadne "bonusy"? Teraz wszystko stało się jasne!

Kamil L. ps. Budda jeszcze do niedawna uchodził za "internetowy wzór cnót", a internauci byli pod ogromnym wrażeniem jego hojności i działalności charytatywnej. Niestety, zatrzymanie, do którego doszło w październiku br. już teraz stanowi trwałą rysę na jego dotychczasowym wizerunku. YouTuberowi grozi surowa kara pozbawienia wolności, a 28 października sąd zadecydował, że Budda i jego partnerka, Aleksandra K. ps. Grażynka nie opuszczą aresztu mimo złożonych przez obronę zażaleń.

Fakt, że Budda i Grażynka pozostaną w murach aresztu jeszcze przez ponad 2 miesiące rodzi liczne pytania o warunki, jakie panują w tym miejscu. Jak przekazano tuż po posiedzeniu sądu ws. przedłużenia lub uchylenia aresztu, Kamil L. i Aleksandra K. mają przebywać w pojedynczych celach. Ponadto, podejrzani mają "godnie znosić izolację", a także "chcą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy".

Podejrzani godnie znoszą izolację. Są objęci szczególnym nadzorem z uwagi na charakter sprawy i bardzo dużą popularność. Przebywają w pojedynczych celach, więc dla młodych ludzi na pewno nie jest to środowisko naturalne. Bardzo godnie to znoszą. Do sytuacji podchodzą ze zrozumieniem i chcą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy

- przekazał mediom mec. Krzysztof Tumielewicz.