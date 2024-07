Dieta norweska budzi duże kontrowersje. Jej zwolennicy twierdzą, że to świetny sposób na szybkie pozbycie się nadprogramowych kilogramów. Z kolei przeciwnicy ostrzegają, że jest zbyt monotonna, rygorystyczna i niebezpieczna dla zdrowia.

Reklama

Dieta norweska jest reklamowana jako projekt lekarzy i dietetyków pracujących w szpitalu uniwersyteckim w Oslo. Nie jest to jednak informacja potwierdzona – brakuje wiarygodnych źródeł, a norweski szpital nie przyznaje się do ułożenia tego typu diety.

Główne założenia diety norweskiej

Dieta norweska jest bardzo monotonna – opiera się głównie na gotowanych (na twardo lub miękko) jajkach i grejpfrutach. Oprócz tego dozwolone jest jedzenie surówek z selera naciowego, ogórka, pomidora i marchwi oraz gotowanego mięsa i odrobiny pieczywa. Ilość soli należy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować z jadłospisu. Kawy i herbaty nie wolno słodzić ani zagęszczać śmietanką. Zakazane jest także jedzenie kolacji – zalecane są tylko 3 posiłki dziennie. Według twórców tej diety, należy ją stosować przez 14 dni bez przerwy, dzięki czemu można schudnąć nawet 10 kilogramów. Jeśli dieta zostanie złamana, należy ją rozpocząć od nowa. Ze względu na rygorystyczny charakter diety norweskiej, można ją stosować nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Dieta norweska: mało urozmaicony jadłospis

Śniadanie w diecie norweskiej zawsze wygląda tak samo – codziennie zjada się 1 lub 2 gotowane jajka, grejpfruta oraz wypija czarną kawę lub herbatę. Mała modyfikacja dozwolona jest tylko w poniedziałek, kiedy można zjeść o jedno jajko więcej. Dokładne menu dwóch pozostałych posiłków wygląda następująco:

Zobacz także

Poniedziałek

II śniadanie: 1-2 jajka, grejpfrut, kawa lub herbata,

obiad: 3 jajka, surówka warzywna, 1 kromka chleba, kawa lub herbata.

Wtorek

II śniadanie: 1-2 jajka, grejpfrut, kawa lub herbata,

obiad: gotowane mięso wołowe, surówka warzywna, kawa lub herbata.

Środa

II śniadanie: 1-2 jajka, gotowany szpinak z jogurtem naturalnym,

obiad: 2 porcje mięsa z kurczaka lub indyka, surówka warzywna, kawa lub herbata.

Czwartek

II śniadanie: surówka z warzyw, grejpfrut, kawa lub herbata,

obiad: 1-2 jajka, ser biały, gotowany szpinak, 1 kromka chleba.

Piątek

II śniadanie: 1-2 jajka, gotowany szpinak, kawa lub herbata,

obiad: gotowana ryba, surówka warzywna, kawa lub herbata.

Sobota

II śniadanie: dowolna sałatka owocowa,

obiad: gotowana wołowina, surówka warzywna, kawa lub herbata.

Niedziela

II śniadanie: plaster zimnego kurczaka lub indyka, pomidor, grejpfrut,

obiad: zupa jarzynowa, gotowane lub grillowane mięso drobiowe, surówka warzywna, grejpfrut, kawa lub herbata.

W drugim tygodniu diety powtarza się jadłospis z pierwszych siedmiu dni.

Czy dieta norweska jest zdrowa?

Dieta norweska nie jest polecana przez specjalistów do spraw żywienia. Jest bardzo restrykcyjna i monotonna. Osobom stosującym ten jadłospis ciągle towarzyszy uczucie głodu. Wbrew obietnicom twórców, dieta nie wpływa też na przyspieszenie metabolizmu. Wręcz przeciwnie – niskokaloryczne menu może doprowadzić do zwolnienia przemiany materii. Dodatkowo, dieta opiera się na jajkach, które jedzone w dużych ilościach mogą podwyższyć poziom cholesterolu. Dieta norweska pozwala szybko stracić na wadze (na przykład przed wakacjami, przed ważną imprezą), ale nie można jej stosować częściej niż raz do roku.

Reklama