Dziadek do orzechów i Król Myszy to jedna z najlepiej znanych zimowych bajek dla dzieci. Baśniowa opowieść rozpala wyobraźnię kolejnych pokoleń i jest jedną z ulubionych świątecznych historii.

Już niebawem, bo 17 listopada, w Art Box Experience w warszawskiej Fabryce Norblina doświadczymy czegoś zupełnie wyjątkowego – na widzów czeka europejska premiera immersyjnej superprodukcji Dziadek do orzechów. Zimowy cud.

Immersyjny Dziadek do orzechów. Zimowy cud mat. prasowe

Śnieg za oknem, ciepło kominka, pachnąca choinka i historia dzielnej Klary walczącej z Królem Myszy we wspaniałej opowieści wzbogaconej piękną muzyką Dziadek do orzechów. Zimowy cud to idealna propozycja na spędzenie czasu całą rodziną. Immersyjne, czyli pozwalające w pełni zanurzyć się w wykreowanym świecie, widowisko oparte jest na słynnym balecie Dziadek do orzechów. Opowiadanie autorstwa E.T.A Hoffmanna pierwszy raz ukazało się drukiem w Berlinie w 1816 roku. Na język francuski przetłumaczył je sam Aleksander Dumas, a historię rozsławił Piotr Czajkowski, który w 1892 roku oparł na niej utwór baletowy.

Tym razem klasyczną opowieść zobaczymy w spektakularnym, disneyowskim stylu. Dla najmłodszych widzów twórcy Art Box Experience przygotowali niespodziankę:

Mam nadzieję, że immersyjna wersja tej klasycznej powieści świątecznej dostarczy najmłodszym, ale też dorosłym, wielu wspaniałych wrażeń. Z tej okazji przygotowaliśmy - premierowo w ABE - zabawę technologiczną, która dzięki aplikacji na smartfona pozwala odwiedzającym na interakcje z projekcjami i poszukiwanie bohaterów opowiadania w świecie AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) – mówi Joanna Kowalkowska, prezes Zarządu Art Box Experience.

W przestrzeni całej wystawy ukryliśmy punkty, które po zeskanowaniu smartfonem ożywią bohaterów. Można z nimi wejść w interakcję; nagrać filmik czy zrobić sobie zdjęcie. Dla chętnych dostępne będą kolorowanki, które również przeniosą użytkowników do AR – dodaje.

Immersyjny Dziadek do orzechów. Zimowy cud mat. prasowe

Art Box Experience to pierwsza w Polsce i w tej części Europy przestrzeń immersyjna, która dostarcza swojej publiczności niezapomnianej rozrywki na najwyższym światowym poziomie. Autorski projekt łączy najnowsze techniki animacji komputerowej i wrażeń dźwiękowych z bogatym systemem projekcji obrazu w technologii panoramy 360º, animacji 3D i 2D. Zamiast jedynie oglądać historię, zwiedzający staje się jej częścią, zanurza się w niej wszystkimi zmysłami. Po spektakularnych wystawach, takich jak Retro Warszawa czy Immersive Monet & Impressionists, które obejrzały dziesiątki tysięcy widzów, pora na prawdziwie świąteczną opowieść pełną cudów.

Balet Dziadek do orzechów opowiada przygody siedmioletniej Klary, która podczas nocy bożonarodzeniowej znajduje pod choinką dziadka do orzechów. Ze wszystkich prezentów ten podoba jej się najbardziej, więc zabiera go do swojego domku dla latek. Dziewczynka zasypia i śni o Krainie Słodyczy, w której razem z Księciem, w którego zmienił się Dziadek, musi stawić czoła złowrogiemu Królowi Myszy. Ten siedmiogłowy uzurpator chce zagarnąć dla siebie wszystkie słodycze! Czy mu się to uda?

Immersyjne widowisko to jednak nie wszystko. Organizatorzy przygotowali świąteczne atrakcje, które połączą pokolenia – już od 26 listopada Art Box zaprasza na warsztaty dla rodzin. Uczestnicząc w immersyjnym pokazie Dziadek do orzechów. Zimowy cud w Art Box Experience dowiemy się więcej o samym balecie i opowiadaniu, a także ich twórcach. Najmłodsi poznają podstawowe figury baletowe, a w części warsztatowej pod okiem edukatorek przygotują ozdoby choinkowe lub stworzą własnego dziadka do orzechów. Szczegółowy program warsztatów już niebawem będzie dostępny na stronie artboxexperience.com

Immersyjny Dziadek do orzechów. Zimowy cud mat. prasowe

Widowisko Dziadek do orzechów jest kolejną, po Immersive Monet & Impressionists, propozycją Lighthouse Immersive, studia produkcyjnego z Toronto. Autorami multisensorycznego pokazu są frontmeni studia Storywall Entertainment. Ich superprodukcje mają rzesze fanów na całym świecie. Za realizację projektu w Warszawie odpowiadają twórcy Art Box Experience, pierwszej w tej części Europy przestrzeni immersyjnej. Są nimi: Joanna Kowalkowska, absolwentki prestiżowej uczelni artystycznej Central Saint Martins w Londynie, projektantka i dyrektorka artystyczna wielu międzynarodowych projektów łączących ze sobą teatr, sztuki wizualne, design i nowe technologie; Mateusz Labuda, menedżer kultury, wcześniej wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Warszawy oraz Piotra Sikora, współzałożyciel Platige Image, producent filmów animowanych, cinematików do gier komputerowych oraz efektów specjalnych, nagrodzonych setkami nagród, w tym nominacjami do Oscara i brytyjskimi nagrodami BAFTA; do jego najbardziej rozpoznawalnych produkcji zaliczają się m.in. animacja krótkometrażowa Katedra, serial Wiedźmin dla Netfliksa, Wonder Woman dla DC Comics czy Melancholia i Antychryst Larsa von Triera).

Dziadek do orzechów mat. prasowe

Wystawę można odwiedzać od 17.11.2023 do 31 stycznia 2024 r. Bilety: do nabycia online (Bilety Art Box Experience).

Fabryka Norblina, ul. Żelazna 51/53, drugie piętro; pon.-czw., od godz. 9.00 do 20.00, ostatnie wejście o 19.00; pt. od godz. 9:00 do 21:00, ostatnie wejście o godz. 20; weekend w godz. 10.00-21.00).