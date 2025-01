Joanna Lazar to ulubienica widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wystąpiła w czwartej edycji ślubnego show TVN, jednak dopiero po programie znalazła miłość swojego życia. Dziś jest mamą dwóch córeczek, a młodsza z nich właśnie skończyła roczek.

Ważna chwila w życiu Joanny Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w 2022 roku została mamą po raz pierwszy. Na świat przyszła jej pierwsza córeczka Zosia. Dwa lata później kolejny raz została mamą. To właśnie na początku 2024 roku urodziła się mała Zuzia, która jest oczkiem w głowie całej rodziny. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowała własnie roczek drugiej córeczki, dzieląc się w sieci wzruszającym zdjęciem z rodzinnego archiwum, na którym widać Zuzię jeszcze jako niemowlaka.

Dokładnie rok temu o tej porze przyszła na świat nasza iskierka, nasz CUD #wdzięczność

To bezdyskusyjnie jedna z najpiękniejszych chwil dla każdego rodzica. Córeczce Joanny ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" życzymy wszystkiego, co najlepsze!

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazła miłość po programie

Joanna Lazar zgłosiła się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" by pokonać swoją nieśmiałość i znaleźć partnera. Jednak relacje z mężem dopasowanym dla niej w programie od początku były napięte. Ich relacja była bardzo burzliwa, a zachowanie mężczyzny względem żony mocno krytykowane przez internautów. Eksperyment zakończył się rozwodem. Joanna Lazar znalazła jednak miłość kilka miesięcy później. To obecny partner wspierał ją podczas emisji ślubnego show, w którym niewiele wcześniej wzięła udział. Dziś są w szczęśliwym związku i wychowują razem dwie córeczki. Partner Joanny Lazar nie chce być jednak osobą medialną. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od czasu do czasu podzieli się zdjęciami z ukochanym, jednak nigdy nie widać na nich jego twarzy. Zdecydował, że nie chce być częścią medialnego szumu wokół swojej żony. Joanna Lazar również nie korzysta zbytnio z popularności, jaką przyniósł jej udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", jednak stara się najważniejszymi momentami w swoim życiu dzielić z fanami.

Niedawno trzecie urodziny córeczki świętowała również Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik wzięli udział w tej samej edycji programu. Obecnie wychowują córeczkę Antosię i nie wykluczają, że w przyszłości będą chcieli powiększyć swoją rodzinę.

