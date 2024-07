W diecie IIFYM nie ma potrzeby przeliczania dostarczanych organizmowi białek, węglowodanów czy tłuszczów. Utrata masy jest możliwa. Odbywa się to kosztem masy mięśniowej, której nie da się utrzymać, jedząc stale tylko bezwartościowe posiłki.

Reklama

Dieta IIFYM przeczy zasadom zdrowego odżywiania. Można na niej jeść nawet wysoko przetworzone produkty, uznawane za bardzo niezdrowe.

Na czym polega dieta IIFYM

Dieta IIFYM („If it fits your macro”) zezwala na jedzenie dowolnych produktów, pod warunkiem, że nie przekracza się dziennego zapotrzebowania kalorycznego organizmu. Nie ma potrzeby liczenia dozwolonej do spożycia ilości węglowodanów, tłuszczów, białek czy witamin i minerałów. Dieta jest sprzeczna z powszechnie znanymi zasadami zdrowego odżywiania, według których zjadane w ciągu dnia pożywienie powinno być dobrze zbilansowane i nie powinno narażać człowieka na niedobory składników odżywczych, witamin i minerałów. Dieta IIFYM nie jest zdrową dietą i zdecydowanie nie powinna być stosowana.

Efekty diety IIFYM

Dieta IIFYM nie jest dobrze zbilansowana.

Zobacz także

Poza tym:

jedzenie określane jako śmieciowe może wpłynąć na utratę kilogramów , ale jedynie kosztem cennej masy mięśniowej,

, ale jedynie kosztem cennej masy mięśniowej, zbudowanie oraz utrzymanie efektownej muskulatury podczas stosowania diety IIFYM nie jest możliwe,

fast foody nie są całkowicie pozbawione wartości odżywczych, ale budują je niezdrowe tłuszcze i proste węglowodany. Po ich zjedzeniu w posiłku następuje skok insuliny, wahania poziomu glukozy we krwi, hormonów, zaburzenie właściwego organizmowi PH, co jeszcze bardziej rozbudza apetyt na bezwartościowe jedzenie,

na diecie IIFYM można osiągnąć ładną sylwetkę, ale kosztem zdrowia, na które negatywnie wpłynie praktycznie zupełny brak błonnika, duża ilość tłuszczów trans, nie najlepszej jakości białko oraz proste węglowodany.

Dieta IIFYM: co jeść

Jeżeli dzienna kaloryczna rama posiłków wynosi przykładowo 3 tysiące kalorii u aktywnego fizycznie mężczyzny, nie wolno jej przekroczyć. Według standardowego systemu żywienia przez cały dzień można zjeść 6 mniejszych posiłków, składających się ze 150 g piersi kurczaka, 80 g ryżu i 8 g oleju z pestek winogron każdy. Dieta IIFYM proponuje zamianę tej liczby kalorii na dużą pizzę Capricciosę (z szynką i pieczarkami), zjadaną na raz, na pół lub po kawałku na każdy posiłek. Można jeść słodycze, Nutellę, frytki, przetworzone produkty, ale tak, aby zmieścić się w wyznaczonej liczbie kalorii.

Jadłospis IIFYM na przykładzie odchudzonego amerykańskiego nauczyciela

John Cisna, nauczyciel z Iowa, przeprowadził 3-miesięczny eksperyment żywieniowy. Codziennie jadł w McDonalds'ie, nie przekraczając dziennie 2000 kalorii i chodził na 45-minutowe spacery. Schudł 17 kg.

Pilnując własnych kalorycznych limitów, można żywić się podobnie:

śniadanie: 2 muffiny ze smażonym jajkiem, owsianka z chudym, jednoprocentowym mlekiem,

2 muffiny ze smażonym jajkiem, owsianka z chudym, jednoprocentowym mlekiem, lunch: sałatka,

późny obiad: 2 małe hamburgery lub jeden największy, lody w wafelku.

Produkty o dużej zawartości błonnika (np. pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane czy owoce) są trawione z opóźnieniem i z tego powodu wykazują niższy IG. Dowiedz się w jaki sposób indeks glikemiczny wpływa na twoja wagę.

Celem diety wysokokalorycznej jest m.in. przyrost tkanki mięśniowej. Sprawdź na czym polegają jej zasady i efekty.

Dieta bogata w białko i ryby? Sprawdź dietę norweską.