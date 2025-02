Agnieszka Barton to uczestniczka popularnego programu TTV „Kanapowczynie”. W reality show pokazała swoją transformację – od pasywnego trybu życia do aktywnej, pełnej energii osoby. Program, który zyskał dużą popularność, pozwolił widzom poznać jej historię i osobiste zmagania. Teraz gwiazda podzieliła się kolejną ważną wiadomością – zostanie mamą. Po ponad siedmiu latach starań i procedurze in vitro spełniło się jej największe marzenie. Gwiazda reality show zdradziła szczegóły swojej drogi do macierzyństwa i opowiedziała o emocjach, jakie jej towarzyszyły. "Gdy nadzieja gasła w Twojej głowie i stał się CUD" - obwieściła ze wzruszeniem.

Agnieszka z "Kanapowczyń" jest w ciąży

Agnieszka Barton przez ponad siedem lat starała się o dziecko. W tym czasie zmagała się z wieloma trudnościami zdrowotnymi i emocjonalnymi. Jej marzenie o macierzyństwie wymagało ogromnej cierpliwości i determinacji. W końcu, po latach prób, zdecydowała się na procedurę in vitro, która okazała się dla niej przełomowym momentem.

Gwiazda „Kanapowczyn” nie ukrywa, że droga do ciąży była pełna wyzwań. Po licznych nieudanych próbach naturalnego poczęcia postanowiła skorzystać z metody in vitro. To właśnie dzięki tej procedurze udało się spełnić jej największe marzenie – zostanie mamą. Agnieszka podkreśla, jak wiele emocji towarzyszyło jej podczas całego procesu i jak ważne było dla niej wsparcie bliskich.

Zostaniemy rodzicami! Ten moment, w którym 7 dni po transferze ukazują ci dwie pozytywne kreski na teście… Gdy nadzieja gasła w twojej głowie i stał się cud. Chciałam, żeby ten moment, na który tak czekaliśmy, był wyjątkowy… Majkel do samego końca się nie spodziewał, po co przyjechaliśmy na stadion Górnika Zabrze, lecz ja dobrze wiedziałam, że jest to dla niego ważne miejsce jako oddanego kibica z krwi i kości — jest nawet taka melodia… od kołyski aż po…

Poruszające wyznanie Agnieszki z "Kanapowczyń" ws. in vitro

Ogłoszenie ciąży spotkało się z ogromnym entuzjazmem wśród fanów i znajomych Agnieszki Barton. W mediach społecznościowych posypały się gratulacje i słowa wsparcia. Wielu obserwatorów podkreśla, że historia Agnieszki jest inspiracją dla innych kobiet, które zmagają się z problemami z zajściem w ciążę. Sama Agnieszka przyznała:

Świat się zatrzymał na moment. 7 lat starań, 7 miesięcy w klinice - Wszystko dla płodności i historia zatoczyła koło. Większość z Was poznało mnie jako buntowniczą Agnieszkę z Bytomia walczącą o swoje zdrowie w programie ''Kanapowczynie'', ale ja od początku wiedziałam, po co przyszłam do programu… by zawalczyć o swoje zdrowie do walki o dziecko. (...) Droga przez In-vitro nie jest drogą usłaną różami…To łzy, ból, walka, wysiłek, wyrzeczenia i koszta - ale ten koniec drogi jest warty wszystkiego

Kim jest Agnieszka Barton z "Kanapowczyń"?

Agnieszka Barton to uczestniczka pierwszej edycji programu "Kanapowczynie" emitowanego na antenie TTV. Pochodzi z Bytomia, gdzie prowadzi własny salon fryzjerski. W momencie przystąpienia do programu miała 32 lata i ważyła 96,7 kg przy wzroście 169 cm. W trakcie trwania show, dzięki determinacji i wsparciu trenera Krzysztofa Ferenca, udało jej się zrzucić 24,5 kg. Jej metamorfoza była imponująca i stała się inspiracją dla wielu osób.

Po zakończeniu programu Agnieszka kontynuowała pracę nad sobą, dzieląc się swoimi postępami i przemyśleniami na profilach w mediach społecznościowych. W sierpniu 2024 roku poinformowała o rozpoczęciu procedury in vitro, co jak już wiemy, pomogło jej spełnić marzenie o ciąży.

Serdecznie gratulujemy!

