Sylwia Przybysz i Olga Przybysz zostały mamami w tym samym roku. Sylwia Przybysz urodziła drugą córeczkę Nelę na wiosnę, a jej siostra została mamą niemalże równo siedem miesięcy później. Również urodziła córeczkę, która otrzymała imię Zosia. Olga zdradziła, że podczas ciąży przytyła aż 27 kg. Od porodu minęło zaledwie 3 miesiące, a młodej mamie udało się zrzucić już 24 kg. Do wagi sprzed ciąży jeszcze 3 kg ale marzy mi się z 6. Od wczoraj wdrożyłam treningi, zobaczymy na ile jestem wytrwała. Pewnie zapytacie jak - napisała na Instagramie Olga Przybysz zdradziła jak wyglądało chudnięcie po ciąży w jej przypadku. Olga Przybysz o powrocie do figury sprzed ciąży: "-24 kg od porodu do teraz" Miniony rok był szczęśliwy dla rodziny Przybysz. W końcu ich rodzina powiększyła się o dwóch nowych członków. Sylwia Przybysz została mamą po raz drugi - jej córeczka Nela, od razu skradła serca całej rodziny. Kilka miesięcy później urodziła się także mała Zosia - córeczka siostry influencerki. Olga Przybysz nie tylko została mamą, ale również tego samego roku wyszła za mąż. Zdjęciami z przygotowań do wesela dzieliła się w sieci. Z wielkiego dnia siostry cieszyła się także jej popularna siostra. Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz również szykują się do ślubu, który ma odbyć się już w 2022 roku. Olga Przybysz została mamą zaledwie trzy miesiące temu. W sieci podzieliła się tym, jak udaje jej się wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Okazuje się, że w tak krótkim czasie udało jej się zrzucić aż 24 kg. -24 kg od porodu do teraz. Szczerze, to nie miałam już siły się dźwigać - napisała na Instagramie. Jednocześnie przyznała, że chciałaby schudnąć nieco więcej niż jej...