Plac Świętego Piotra w Watykanie wypełnił się setkami tysięcy wiernych, którzy przyszli pożegnać papieża Franciszka. Według informacji podanych przez TVN24, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło około 250 tysięcy osób. Wzdłuż trasy konduktu żałobnego w Rzymie zgromadziło się dodatkowo 150 tysięcy ludzi. Obecność tak licznej grupy pielgrzymów świadczy o głębokim szacunku, jakim darzono papieża na całym świecie.

W uroczystościach uczestniczyło również 160 delegacji z kilkudziesięciu krajów. Tłumy wiernych modliły się i towarzyszyły procesji, która prowadziła przez główne ulice Rzymu do Bazyliki Santa Maria Maggiore, miejsca spoczynku papieża Franciszka.

Uroczystość pogrzebowa papieża Franciszka

Uroczystość pogrzebowa papieża Franciszka była zgodna z jego życzeniami dotyczącymi skromności i prostoty. Dominikanin Paweł Gużyński w komentarzu dla TVN24 zwrócił uwagę na różnicę w porównaniu do wcześniejszych pochówków papieskich. Podkreślono, że ceremonia była bardziej osobista i mniej wystawna niż zwykle.

Ksiądz Kazimierz Sowa w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że sam papież Franciszek chciał, aby jego pogrzeb był skromny, bez zbędnego przepychu. To podejście było spójne z całym jego pontyfikatem, który charakteryzował się prostotą, bliskością z wiernymi i unikaniem nadmiernego ceremoniału.

Znaczenie obecności i nieobecności światowych przywódców

Obecność delegacji z całego świata podkreśliła międzynarodowe znaczenie papieża Franciszka. Na uroczystości obecny był prezydent Francji Emmanuel Macron, a także przedstawiciele wielu innych krajów. Jednak zauważono brak delegacji chińskiej, co komentatorzy odebrali jako wyraźny sygnał polityczny.

Kazimierz Sowa w rozmowie z TVN24 wskazywał, że takie gesty – obecność lub jej brak – są ważnym elementem protokołu dyplomatycznego i mają swoje głębokie znaczenie symboliczne. Przywódcy z całego świata oddali hołd papieżowi, który od lat był uznawany za głos sumienia w sprawach globalnych.

Bazylika Santa Maria Maggiore – miejsce spoczynku papieża

Bazylika Santa Maria Maggiore w Rzymie stała się miejscem spoczynku papieża Franciszka. Zgodnie z jego życzeniem, to właśnie tam został pochowany, zamiast tradycyjnych miejsc, takich jak grobowiec papieski w Bazylice Świętego Piotra.

Wybór tej bazyliki jest symbolicznym podkreśleniem jego przywiązania do Matki Bożej oraz jego skromności. Bazylika Santa Maria Maggiore była miejscem wielu osobistych modlitw papieża podczas jego pontyfikatu.

Czy to pierwszy cud papieża Franciszka?

Przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka w Bazylice Świętego Piotra doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy określił rozmowę z byłym prezydentem USA jako "bardzo symboliczne spotkanie".

Komentując to wydarzenie, dominikanin Paweł Gużyński wyraził nadzieję, że przyniesie ono pozytywne efekty i stanie się krokiem w stronę budowania trwałego pokoju. – Mam nadzieję, że to spotkanie przybliży nas do pokoju – podkreślił w rozmowie z TVN 24.

Ksiądz Kazimierz Sowa, odnosząc się do słów kardynała Giovanniego Battisty Re, zaznaczył, że "papież pokazał nam Kościół jako przestrzeń dialogu i spotkania". Przywołując kontekst rozmowy Zełenskiego i Trumpa, Sowa zwrócił uwagę, że niektórzy już teraz pytają, czy mogłoby to być pierwszym cudem Franciszka. – Nie zdziwiłbym się, gdyby to spotkanie miało także swoje międzynarodowe konsekwencje polityczne – ocenił.

W czasie uroczystości pogrzebowych pojawiło się pytanie, czy wydarzenia towarzyszące ceremonii można uznać za pierwszy cud związany z papieżem Franciszkiem. W przekazie TVN24 zwrócono uwagę na pewne niezwykłe sytuacje, które wzbudziły refleksję wiernych i duchownych.

Paweł Gużyński w swojej wypowiedzi zasugerował, że niezwykła atmosfera jedności i pokoju, jaka panowała wśród setek tysięcy osób zgromadzonych na pogrzebie, mogłaby być odczytana jako symboliczny "pierwszy cud" papieża Franciszka. Jednak formalne uznanie cudu w Kościele katolickim wymaga rygorystycznego procesu badań i orzeczeń odpowiednich instytucji.

