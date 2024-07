Ciągłe uczucie głodu objawia się nie tylko samym łaknieniem, ale nawet ssaniem w żołądku. Może być wynikiem niewłaściwego żywienia, silnego stresu lub braku odpowiedniej ilości snu.

Reklama

Inne przyczyny ciągłego uczucia głodu to choroby, ciąża, zmiany hormonalne i problemy o podłożu psychicznym.

Ciągłe uczucie głodu, a złe żywienie

Jeśli pomiędzy posiłkami mijają 4 godziny lub więcej, od tego momentu aż do kolejnego posiłku odczuwa się ciągłe uczucie głodu i jest to normalna reakcja organizmu. Powinno się jeść 5-6 małych posiłków w trakcie dnia – regularne jedzenie niweluje głód. Ssący, permanentny głód pojawia się też u osób, które jedzą regularnie słodycze. Cukry w dużych ilościach dają zastrzyk energii, ale jest to stan chwilowy, a po nim poziom glukozy spada, a organizm domaga się jego uzupełnienia. Także nieodpowiednio skomponowane dania mogą być przyczyną ciągłego odczuwania głodu mimo regularnego jedzenia. Dotyczy to posiłków o zbyt wysokim indeksie glikemicznym i dużej ilości węglowodanów. Mimo sytości po jedzeniu w krótkim czasie może pojawić się ponownie głód. To wynik skoków poziomu cukru we krwi po spożyciu nieodpowiednio zbilansowanej diety. Niekiedy ciągłe uczucie głodu jest objawem zbyt małej ilości płynów w organizmie, dlatego należy się odpowiednio nawadniać.

Ciągłe uczucie głodu, a tryb życia

Uczucie ciągłego głodu towarzyszy zwykle osobom, które żyją w stresie. Silne emocje i napięcie zwiększają łaknienie i zaburzają prawidłowe odczuwanie głodu i sytości. Bezpośrednią przyczyną ciągłego odczuwania głodu są zmiany chemiczne zachodzące pod wpływem stresu związane z leptyną, neuropeptydem Y i kortyzolem. Długotrwały stres sprzyja też występowaniu otyłości brzusznej i ogólnemu odkładaniu tkanki tłuszczowej – za sprawą kortyzolu. Silny i długotrwały stres wzmaga apetyt na słodycze i słone przekąski, które doraźnie mogą łagodzić napięcie, ale w perspektywie tylko zwiększają uczucie głodu i sprzyjają wzrostowi wagi. Także niedostatek snu wpływa na odczuwanie ciągłego głodu. Również ma to związek z leptyną, a w tym wypadku też z greliną. Ilość i działalność tych substancji zostaje zaburzona na skutek niedoboru snu i uniemożliwia organizmowi prawidłowe rozpoznawanie odczuć sytości i głodu.

Zobacz także

Choroby powodujące ciągłe uczucie głodu

Często ciągłe uczucie głodu powodują choroby związane z hormonami – cukrzyca typu II oraz nadczynność tarczycy. W przypadku nadczynności tarczycy metabolizm jest znacznie przyspieszony i to właśnie jest przyczyną ciągłego uczucia głodu i zmniejszania wagi ciała. Natomiast u diabetyków, czyli osób chorych na cukrzycę, głód pojawia się jako skutek zbyt dużego wydzielania insuliny – organizm nie jest w stanie przetworzyć spożywanych pokarmów na wystarczającą ilość energii. Z kolei objawy hipoglikemii to ciągłe uczucie głodu i zmęczenie, osłabienie oraz nudności. Przeważnie stan ten występuje u cukrzyków, gdy poziom cukru spada poniżej 3,0 mmol/l (55 mg/dl). Jest następstwem m.in. niedożywienia, dużego wysiłku fizycznego oraz picia alkoholu zarówno u osób zdrowych, jak i diabetyków. U dzieci ciągłe uczucie głodu jest wskazaniem do wykonania badań na obecność pasożytów, zwłaszcza gdy dopisuje przede wszystkim apetyt na słodycze. Częstymi przyczynami permanentnego odczuwania głodu są też zaburzenia psychiczne, w tym:

Ciągłe uczucie głodu w ciąży

Ciągłe uczucie głodu na początku ciąży, w pierwszym trymestrze, jest związane z silnymi wahaniami hormonów. Gwałtowny spadek cukru w organizmie potęguje uczucie nudności. Aby temu zapobiec należy mieć pod ręką drobne zdrowe przekąski, ale przede wszystkim należy przestrzegać diety złożonej z 5-6 mniejszych dobrze zbilansowanych posiłków. Uczucie głodu może też wynikać z psychiki. U niektórych kobiet powstaje silne przekonanie, niekiedy wyłącznie w sferze podświadomości, że od teraz musi ona jeść za dwie osoby. Oczywiście nie ma to pokrycia w rzeczywistości, ale organizm i tak inaczej odczuwa głód i sytość. W drugim i trzecim trymestrze duży apetyt jest normalny, ale wymaga samokontroli, by nie dopuścić do nadmiernego przyrostu tkanki tłuszczowej, którą będzie trudno zrzucić po porodzie.

Cykl menstruacyjny a ciągłe uczucie głodu

Przed okresem ciągłe uczucie głodu jest powszechne i naturalne, choć u różnych osób może mieć różne nasilenie. Zwykle jego przyczyną jest naturalny wzrost poziomu progesteronu i estrogenów w ostatniej fazie cyklu miesiączkowego. Zmiany ilości hormonów wpływają na spadki poziomu cukru we krwi i są przyczyną ciągłego uczucia głodu. W tych dniach kobiety częściej mają ochotę na słodycze i przekąski. Częste podjadanie może też u niektórych osób łagodzić czy raczej maskować objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Leczenie ciągłego uczucia głodu

Permanentne uczucie głodu leczy się przyczynowo. Dlatego ważne jest postawienie właściwej diagnozy. W niektórych przypadkach pomoże zmiana trybu życia, a w innych konieczne będzie wyleczenie choroby powodującej ten stan. Natomiast leczenie ciągłego uczucia głodu przed okresem może oprzeć się na przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych, które złagodzą wahania hormonów i objawy ZNP (zespołu napięcia przedmiesiączkowego). Gdy przyczyną permanentnego odczuwania głodu są kwestie psychiczne, konieczna może okazać się wizyta u psychologa lub psychiatry.