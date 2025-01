Rok 2024 był dla Roksany Węgiel pracowitym rokiem. Zakończyła go z wieloma sukcesami muzycznymi, co zmotywowało ją do jeszcze większej pracy w 2025 roku. Długo nie trzeba było czekać. Najnowszy singiel Roxie miał premierę już 1 stycznia 2025 roku. Z piosenką "AH AH AH" Węgiel wkroczyła na międzynarodową scenę muzyczną i znalazła się na prestiżowych listach muzycznych na całym świecie.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej stracili wiele znajomości

Roksana Węgiel w jednym z ostatnich wywiadów podsumowała krótko poprzedni rok. Piosenkarka wyznała, czego 2024 rok ją nauczył. Wyznała, że upewnił ją, aby słuchać siebie i stawiać swoje przeczucia na pierwszym miejscu.

Myślę, że ten rok zweryfikował wiele znajomości, które były bardziej i mniej zażyłe. To wszystko się jakoś tak pięknie wyjaśniło i wyklarowało w tym roku - wyznała Roksana Węgiel podczas wywiadu w Radio Eska.

20-latka podczas rozmowy zdradziła, że bardzo dużo zweryfikował ślub, który postawił na szali wiele znajomości i zostawił u boku pary tylko prawdziwe przyjaźnie.

Ślub, który też bardzo dużo zweryfikował zarówno w moim życiu, jak i w życiu mojego męża. Ludzie różnie reagowali, więc cieszę się, że to wszytko miało miejsce, bo dzisiaj już wiemy, na kogo możemy liczyć, a na kogo niekoniecznie - dodała Roxie.

Czy Roksana Węgiel wystąpi na Eurowizji?

Podczas rozmowy w studiu Eska.pl dziennikarz muzyczny i jego gość Roksana Węgiel poruszyli również temat Eurowizji. Czy Roxie widzi się jako reprezentantka Polski podczas Eurowizji, w najbliższych latach?

Myślę, że może to właśnie jest po to. Nie wiem tego, być może tak jest. Uważam, że jeśli mam reprezentować Polskę na Eurowizji, to się wydarzy prędzej czy później, ale musiałabym faktycznie mieć mega dobrą piosenkę. Być może kiedyś. Nie mówię, że nigdy to się nie wydarzy. Bardzo bym chciała znaleźć taką piosenkę, napisać taki utwór, włożyć w niego tyle siebie, tyle swojego serca, żeby był autentyczny i żeby się bronił na każdej scenie, naprawdę - zdradziła Roksana Węgiel.

Wszystko zależy od przygotowania i od piosenki. Czy mam teraz w głowie jednego kandydata, który tak od razu przychodzi mi na myśl? Chyba nie do końca. Wszystko musi zagrać - perfekcyjny wykon, perfekcyjne show, perfekcyjna piosenka. Ktoś, kto zrobiłby to wszystko w jednym momencie, nadaje się na eurowizyjną scenę i faktycznie może podbić Eurowizję - dodała piosenkarka.

Roksana Węgiel odniosła się do plotek, że to Sara James rzekomo może reprezentować Polskę na Eurowizji. Piosenkarka zdradziła, że widziała urywki z koncertu promocyjnego Sary James i wyglądały one bardzo dobrze. Roxie dodała, że jeśli to Sara będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2025, będzie trzymała za nią kciuki.

