Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o powrocie do formy po narodzinach drugiego dziecka i zdradziła, jakich produktów unikała w swojej diecie już podczas ciąży. Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" zaledwie kilka miesięcy po raz drugi została mamą, a dziś zachwyca świetną figurą. Jak tego dokonała?

Małgorzata Tomaszewska już od kilku lat spełnia się w roli mamy. Jej syn pojawił się na świecie siedem lat temu, a druga pociecha urodziła się zaledwie kilka miesięcy temu. Małgorzata Tomaszewska urodziła córkę w lutym tego roku, a kilka tygodni temu za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że wróciła już do wagi sprzed ciąży. Małgorzata Tomaszewska pokazała wówczas jak pracuje nad formą i ostro trenuje na siłowni. Teraz w rozmowie z reporterką Party.pl młoda mama opowiedziała o powrocie do szczupłej sylwetki i zdradziła, że już w czasie ciąży pilnowała swojej diety.

Ja się nie obżerałam jeszcze w ciąży. To znaczy ja starałam się nie jeść rzeczy słodkich, przetworzonych, ale nie mówię , że sprawdzałam etykiety każdego produktu, ale mówię o takich typowych: chipsy, czekolada, jakieś słodkie ciasteczka. Jest na to ochota jak się jest w ciąży to się chcę, często się je z nudów po prostu. Mam wrażenie, że tak też jest, że siedzi się w domu, nie możesz się ruszyć to się idzie do lodówki, to się coś zje

gwiazda wyznała przed kamerą.