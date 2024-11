Fani będą przecierać oczy ze zdumienia! Wiadome jest, że w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy Blanka Stajkow, a teraz okazuje się, że produkcja zabiega o kolejne nazwiska uczestników. W kuluarach mówi się o Jolancie Kwaśniewskiej, jednak kolejna uczestniczka to totalne zaskoczenie! Sprawdźcie!

To o nich mówi się w kontekście 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" budzi w fanach wiele emocji. Tegoroczna edycja show wstrząsnęła fanami, którzy do ostatniej sekundy nie wiedzieli, kto wygra "Kryształową Kulę" i nagrodę finansową. Finalnie najlepszą tańczącą gwiazdą okazała się być Vanessa Aleksander, która od samego początku pokazywała, że jest stworzona do tańca. Mimo że był to ostatni odcinek 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" to fanów nie pozostawiono bez niespodzianki. Okazało się, że już wiosną wystartuje kolejna edycja show, a pierwszą uczestniczką została Blanka Stajkow, która została ogłoszona po jej występie muzycznym podczas finału show. W kuluarach mówi się już o kolejnych nazwiskach gwiazd i w mediach mówi się o Mikołaju Roznerskim, Pawle Małaszyńskim czy Aleksandrze Sikorze. Póki co, prowadzone są rozmowy zarówno z uczestnikami, jak i potencjalnymi tancerzami, a o ostatecznej liście gwiazd widzowie dowiedzą się dopiero w przyszłym roku!

Teraz nasz informator wyjawił, że produkcja bardzo chciałaby zaangażować do 16. edycji show Jolantę Kwaśniewską oraz... Ewę Minge!

Produkcja bardzo chce, aby na parkiecie pojawiła się Jolanta Kwaśniewska. To mógłby być pewny sukces oglądalności. Dodatkowo, na parkiecie Tańca z Gwiazdami ma pojawić się Ewa Minge! Stacja chce postawić na znane i lubiane osobistości - zdradza nasz informator.

Jeśli faktycznie Jolanta Kwaśniewska oraz Ewa Minge zgodzą się na udział w "Tańcu z Gwiazdami" to będzie to prawdziwa rewolucja. Przypominamy, że mówi się również o zmianach w panelu jurorskim oraz w dziale choreografii. Jako jurorkę rozważa się Małgorzatę Sochę, która zadebiutowała w tej roli podczas półfinału show, a widzowie byli nią oczarowani!

Gdyby nazwiska wymienione powyżej się potwierdziły, to 16. edycja "Tańca z Gwiazdami" miałaby szansę przyćmić poprzednie. Fani zapewne chcieliby zobaczyć tańczącą Jolantę Kwaśniewską czy Ewę Minge! To prawdziwe gwiazdy, których internauci byliby bardzo ciekawi.

Dodatkowo Aleksander Sikora, który niedawno przeszedł do Polsat,u wniósłby wiele świeżości oraz energii. Co myślicie o takim składzie na nadchodzącą edycję "Tańca z Gwiazdami"?

