Chwilę po tym, jak Maciej Musiał wystawił na aukcję dla WOŚP propozycje, że wysprząta komuś dom w rytmie "Explosion", jego propozycja stała się hitem w sieci. Internauci udostępniali ją viralowo, stała się także hitem na TikToku. Do przedsięwzięcia dołączyli się także Kalwi i Remi deklarując, że zagrają specjalnie podczas sprzątania. Już wiadomo, kto wygrał licytację i gdzie sprzątał Maciej Musiał.

Reklama

WOŚP 2025. U kogo sprzątał Maciej Musiał? Wiadomo, kto wygrał

Maciej Musiał wystawił na aukcje WOŚP 2025 licytację, w której można było wygrać sprzątanie domu w jego wykonaniu. Aukcja osiągnęła kwotę aż 136 tysięcy złotych i wreszcie wiadomo, kto ją wygrał. Maciej Musiał poinformował, że aukcja została wygrana przez właściciela Fundacji Zróbmy sobie Kraków. Czym zajmuje się Fundacja? Na stronie czytamy: "Fundacja wspiera odważne i nowoczesne projekty lokalne, wykraczające poza utarte schematy i przynoszące realne korzyści mieszkańcom Krakowa. Chcemy dążyć do tego, by Kraków stał się miastem dynamicznego rozwoju i wielu możliwości".

Maciej Musiał nie sprzątał jednak ani w Fundacji Zróbmy sobie Kraków, ani w domu właściciela. Udał się do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i tam "symbolicznie" posprzątał oddział ale przede wszystkim spotkał się z małymi pacjentami.

WOŚP 2025. Maciej Musiał w szpitalu onkologicznym dla dzieci w Krakowie

Maciej Musiał miał wysprzątać u kogoś w rytmie "Explosion". Kalwi i Remi zadeklarowali, że dołączają się do akcji i zagrają na żywo. Fani błagali, by odbyła się z tego transmisja na żywo. Aktor obiecał, że to zrobi, jeśli wygrany darczyńca się na to zgodzi. Teraz, gdy okazało się, że Maciej Musiał odwiedził Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, fakt, że transmisja na żywo nie odbędzie się, nie podlega nawet wątpliwościom.

Komu już za chwilę wysprzątam chatę w ramach licytacji WOŚP? Jest Kalwi i Remi, ja mam sprzęt ale kto wygrał tę licytację? Pewien anonimowy obywatel Krakowa. Zrobił to za pomocą swojej fundacji a sprzątanie przekazał na rzecz oddziału onkologii dziecięcej szpitala w Krakowie, przed którym właśnie się znajdujemy. Dobro zatoczyło koło. To co chłopaki? Let's go. - przekazał Maciej Musiał.

Maciej Musiał relacjonując, jak skończyła się jego aukcja dla WOŚP, dodał:

Kochani za nami znajduje się oddział, ze zrozumiałych względów nie możemy tutaj nagrywać ani robić live'a. Musimy uszanować prywatność dzieci i ich rodziców. Pewnie samo sprzątanie będzie miało charakter symboliczny, chodzi o spędzenie czasu z podopiecznymi. Bardzo Wam dziękujemy, bo to też dzięki Wam ta licytacja trafiła tutaj.

Internauci wzruszeni zakończeniem aukcji Macieja Musiała dla WOŚP

Internauci nie kryją zadowolenia i wyrazów szacunku dla anonimowego obywatela Krakowa, związanego z Fundacją Zróbmy sobie Kraków. Szanują jego pomysł, by Maciej Musiał w ramach tej akcji spędził czas z małymi pacjentami Uniwersyteckiego Szpital Dziecięcego w Krakowie:

Zamiast do promocji swojego biznesu, podarował anonimowo pieniądze na dzieci! Cudowny człowiek!

Najpiękniejszy gest, jaki mógł zrobić zwycięzca, hiper się wzruszyłam! Ta akcja wyszła 1000000 razy lepiej niż wszyscy chyba przypuszczaliśmy! Brawo

Wspaniale ! Piękne rozwiązanie akcji ! Brawa dla tego kto wygrał

To jest niesamowite, jak dobrym i szczodrym trzeba być człowiekiem, żeby w taki sposób wykorzystać wygraną licytację! Dla kogoś… nie dla siebie, mega wzruszając. Brawo

Zobacz także: