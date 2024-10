Tego chyba nikt się nie spodziewał! "Dzień dobry TVN" nie zamierza zostać w tyle za innymi śniadaniówkami i zatrudniło nowego prowadzącego. Młody mężczyzna jest tiktokerem, który tworzy filmiki dotyczące filmów i seriali. Na swoim koncie ma również rozmowy z zagranicznymi gwiazdami. Wiemy, kiedy ma dołączyć do śniadaniówki TVN.

Nowa gwiazda w "Dzień Dobry TVN"!

Kiedy to na rynku medialnym pojawiła się kolejna śniadaniówka "Halo, tu Polsat" postawiła wysoko poprzeczkę takim programom jak "Pytanie na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN". W programach porannych zaczęły pojawiać się zmiany nie tylko obsadowe, ale również i wizualne — w końcu konkurencja jest spora. Ostatnio głośno było o tym, że Miszczak chce ściągnąć do Polsatu wielką gwiazdę TVN i bez wątpienia byłaby ona spełnieniem marzeń wszystkich widzów. Jeżeli chodzi o obsadę śniadaniówki TVN, to jak na razie w rolach prowadzących widzimy Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego, Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego oraz Sandrę Hajduk i Macieja Dowbor.

Aby nieco urozmaicić śniadaniówkę co tydzień gospodarzom programu na ekranie towarzyszy jedna z 10 gwiazd, które sprawdzają się w roli prezenterów, kierowników planu czy kucharzy. Jak do tej pory w tej roli widzieliśmy m.in. Adama Małysza czy Anitę Włodarczyk. Natomiast kącikiem o gwiazdach nieustanie zajmował się Mateusz Hładki, który pracuje w TVN od lat. Teraz okazuje się, że w tej roli zobaczymy nowego dziennikarza!

Castingi odbyły się już w sierpniu, a udział w nich wzięło spore grono dziennikarzy i influencerów. Przesłuchania odbywały się w studiu, z prowadzącymi. Organizowano udawane wydania programów na żywo, by sprawdzić kandydatów – mówi Światu Gwiazd osoba z TVN.

Jak podaje "Świat Gwiazd" widzowie zobaczą nowego dziennikarza na antenie już 16 października, a został nim Jacek Cygan. TikToker ma ponad 90 tys. obserwujących i opowiada na swoich materiałach wideo o filmach czy serialach. Jakiś czas temu przeprowadził wywiad z obsadą hitowego serialu "Emily in Paris". Jak myślicie, poradzi sobie z ploteczkami ze świata show-biznesu na antenie TVN?

Od niedawna Mateusz Hładki prowadzi nowy cykl w TVN7, do którego zaprasza wiele znanych nazwisk takich jak Marcin Hakiel, Agnieszka Kaczorowska czy Ewa Minge. Dziennikarz prowadzi swój cykl na zewnątrz i wokół chętnie pojawia się widownia. Przez ostatnie lata Mateusz zdobył ogromną sympatię i uznanie widzów. Myślicie, że Jacek Cygan również podbije serca fanów "Dzień Dobry TVN"?

