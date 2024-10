Sebastian z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że ma trudny wybór. Początkowo jego faworytką była Patrycja, która oczarowała go już na etapie czytania listów, a potem okazało się, że rolnik świetnie dogaduje się również z Katarzyną. Kiedy kandydatka powiedziała wprost rolnikowi, że byłaby gotowa się przeprowadzić, to 44-letni Sebastian przyznał wprost, że to jeszcze bardziej skomplikowało sprawę. Na koniec ostatniego odcinka widzowie mogli zobaczyć zapowiedź tego, co zobaczymy za tydzień. Wygląda na to, że u Sebastiana będzie się działo, a być może dokona on ostatecznego wyboru. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości...

Już wiadomo, kogo wybrał Sebastian z "Rolnik szuka żony". Zdradzili za dużo?

Do tej pory uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" mieli czas na poznawanie się i powoli pojawiły się już pierwsze decyzje. Z przygodą w programie pożegnali się Roksana, Anna i Łukasz. W kolejnym odcinku widzowie będą mieli okazję zobaczyć kolejne randki i następne decyzje, które są naprawdę bardzo trudne dla rolników. Zarówno Sebastian, jak i Marcin nie ukrywają, że wybór jest bardzo trudny i każda decyzja będzie miała konsekwencje. W ostatnim odcinku pojawiła się zapowiedź kolejnego i widać, że Wiktoria przygotowuje się do kolejnej randki, Magdalena obsypuje Marcina komplementami, a tymczasem Sebastian podczas rozmowy mówi wprost do jednej ze swoich kandydatek:

No, ja bym chciał spróbować właśnie powiedział Sebastian z 'Rolnik szuka żony'.

Czyżby rolnik już zdecydował, z kim chce kontynuować znajomość? Na uchwyconym kadrze widać, że rozmowa jest naprawdę poważna, ale przebiega spokojnie, a z boku widać lekko ciemniejsze włosy. Do tej pory wydawało się, że to Patrycja jest faworytką Sebastiana i mimo wahania, to ją ostatecznie wybierze, ale po ostatniej rozmowie z Katarzyną rolnik miał mętlik w głowie. Być może jednak zdecydował się na relację z Katarzyną? Zdjęcie, które zdradza kolor włosów rozmówczyni Sebastiana ujawnia, że słowa, które wypowiedział rolnik są skierowane właśnie do Katarzyny.

Co ciekawe, Anna po odejściu z programu zabrała głos i zaapelowała do widzów, aby oglądali program do końca, bo przed nimi jeszcze sporo zaskoczeń. To nie wszystko! Anna wyjawiła też, że "pozory mylą" i jeszcze nie wiadomo, kogo miała na myśli, ale jedno jest pewne będzie się działo!