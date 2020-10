Pamiętacie wszystkie kobiety Barona? Zobaczcie z kim spotykał się w przeszłości! To długa lista...

Pamiętacie z kim w przeszłości spotykał się Aleksander Baron? Muzyk z zespołu "Afromental" ma na swoim koncie kilka głośnych związków. Jego ostatnią partnerką była Blanka Lipińska z którą spotykał się przez blisko ośmiu miesięcy. Niestety, jak już wiemy, autorka głośnej powieści erotycznej "365 dni" i juror "The Voice of Poland" zaledwie kilka dni temu podjęli decyzję o rozstaniu.

A z kim wcześniej spotykał się Baron?

Lista miłosnych podbojów Barona

W 2013 roku w mediach było głośno o związku Aleksandra Barona z piękną gwiazdą serialu "Rodzina zastępcza". Aleksandra Szwed i muzyk z zespołu "Afromental" byli ze sobą blisko półtora roku, jednak po tym czasie para podjęła decyzję o rozstaniu. Baron znalazł pocieszenie u boku Katarzyny Grabowskiej, której oświadczył się w 2014 roku. Niestety, ten związek również nie przetrwał próby czasu - narzeczona zerwała z Baronem po tym, jak w mediach pokazały się zdjęcia z romantycznej kolacji z Edytą Górniak! Pojawiły się wówczas plotki, że muzyk i wokalistka mają romans, ale sama Edyta Górniak szybko zdementowała wszystkie doniesienia publikując oświadczenie w tej sprawie.

Ale to jeszcze nie koniec listy miłosnych podbojów Barona! Kilka lat temu media plotkowały, że juror "The Voice of Poland" bardzo zbliżył się do... Joanny Opozdy! W sieci pojawiło się kilka wspólnych zdjęć aktorki i muzyka, ale ich znajomość szybko się zakończyła. Później Baron znalazł swoje szczęście u boku Czariny Russel. W 2017 roku Baron oświadczył się artystce, jednak pod koniec 2018 roku okazało się, że ich związek to już przeszłość. Już kilka miesięcy później Aleksander Baron związał się z Julią Wieniawą, ale ich relacja zakończyła się po siedmiu miesiącach.

Po rozstaniu z Julią Wieniawą, Baron zaczął spotykać się z Blanką Lipińską. Zakochani byli razem przez osiem miesięcy i wydawało się, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Niestety, ostatnio okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu.

Aleksander Baron w przeszłości spotykał się m.in. z Aleksandrą Szwed.

Media plotkowały również o jego bliskiej relacji z Edytą Górniak.

Baron spotykał się również z Julią Wieniawą.

Po rozstaniu z Julią znalazł szczęście u boku Blanki Lipińskiej. Niestety, para ogłosiła, że nie są już razem.