Deskorolka dla początkujących powinna mieć długość do 78 cm i uniwersalne kółka. Deskorolkę do nauki jazdy można kupić już za 130 zł.

Decydując się na zakup deski z supermarketu za 60 zł musimy liczyć się z tym, że po bardzo krótkim czasie trzeba będzie wymienić w niej podstawowe podzespoły lub kupić nową. Nie zawsze to, co na pierwszy rzut oka jest tanie w rzeczywistości, okazuje się być tanie do końca.

Podstawowe parametry deskorolki dla początkującego

Blat – istnieją dwa rodzaje grubości deskorolek: 7 i 9-warstwowa. Jej powierzchnia pokryta jest gripem, czyli papierem ściernym, zwiększającym przyczepność stóp. Lepiej kupić lżejszy sprzęt już na samym początku. Dlatego do nauki wybierajmy deskorolkę składającą się z 7 warstw drewna . Szerokość deskorolki to przedział między 18-20,5 cm. Długość deski waha się w granicach 71-82 cm. Dla początkujących najlepsza będzie ta do 78 cm.

. Szerokość deskorolki to przedział między 18-20,5 cm. Długość deski waha się w granicach 71-82 cm. Dla początkujących najlepsza będzie ta do 78 cm. Trucki – to jeden z ważniejszych elementów deski, im lepsze i niestety droższe tym trwalsze i bezpieczniejsze. Dzięki nim mocowane są kółka do deski i możliwe jest sterowanie deskorolką.

Kółka - mają twardość od 92A (miękkie) do 102A (twarde). Uniwersalne kółka znajdują się w przedziale 98A-100A. Są wystarczająco miękkie i odpowiednie do nauki i nie wbijają się w nie kamyki.

Montażówki – są to śrubki, które mocują trucki do blatu. Jest to element, który bez względu na jakość będzie się łamał, dlatego trzeba je wymieniać. Nieco trwalsze są montażówki na imbus.

Łożyska – to ostatni element składowy deskorolki, wpływają na szybkość obracania się kół. Oznaczane są ciągiem liter ABEC i cyfrą w przedziale 1-7. Im większa cyfra tym szybsze obracanie się kółek. Pierwsza deska nie musi osiągać zawrotnych prędkości w krótkim czasie, dlatego najlepsze będą łożyska o symbolach od 1 do 3.

Dobrą do nauki dla początkujących deskorolkę można już kupić za 130 zł. Po pewnym czasie można samodzielnie składać deskorolkę dopasowując poszczególne parametry do indywidualnych potrzeb. W skateshopach znajdziemy deski, które oprócz tego, że mają świetne parametry również doskonale wyglądają. W tej grupie sprzętów zasadniczo nie ma podziału na deskorolki dla dziewczyn i deskorolki dla chłopców, ponieważ w większości są bardzo kolorowe i pokryte świetnymi grafikami.

Deskorolka do nauki jazdy dla dzieci

Starszym dzieciom najlepiej będzie się jeździło na deskorolkach węższych (18 cm) i krótszych (71 cm) o miękkich kółkach (99A). Dla maluchów przygotowane są specjalne oferty, w których znajdziemy pomniejszone wersje regularnych desek. Pennyboard – czyli małe, wykonane w całości z plastiku deskorolki, przeznaczone wyłącznie dla dzieci – bardziej służą zabawie niż nauce profesjonalnej jazdy.

Pamiętajmy również, że nie warto kupować używanego sprzętu. Osobie, która nie zna się na deskorolkach bardzo trudno będzie ocenić stopień zużycia i jakość produktu.

Ponieważ początki obfitują niestety w wiele upadków, do nauki jazdy na deskorolce niezbędne są również ochraniacze na łokcie, kolana i kask.