Każdy rodzic czeka na pierwsze słowo swojego dziecka. Friz i Wersow mają to już za sobą. "Mama" czy "tata" - co jako pierwsze powiedziała mała Majusia? Karol Wiśniewski opublikował nagranie z córeczką, jednocześnie dokumentując jej pierwsze słowo. Tylko zobaczcie szczęście wypisane na twarzy taty małej Mai.

Prawie rok temu Wersow i Friz zostali rodzicami po raz pierwszy. Na świat przyszła ich ukochana córeczka Maja. Już 19 czerwca Maja Wiśniewska będzie obchodziła swoje pierwsze urodzinki. Friz właśnie pochwalił się radosną nowiną, że jego córeczka powiedziała swoje pierwsze słowo:

Dołączył do tego wzruszające nagranie z córeczką.

Fani gratulują Frizowi, że to właśnie "tata" było pierwszym słowem małej Mai i rozczulają się nad tym, jakim troskliwym jest ojcem: