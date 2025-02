Wiola wzięła udział w 4. edycji "Farmy" i szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek. Po tym, jak pożegnała się z programem po pojedynku z Kają, zdecydowała się odpowiedzieć na pytania widzów i opowiedziała o tragedii, która sprawiła, że wzięła udział w "Farmie".

Wioletta Radzanowska, znana jako Wiola, pożegnała się z programem „Farma” po przegranym pojedynku z Kają. Jej udział w show miał dla niej szczególne znaczenie, ponieważ traktowała go jako formę terapii po nagłej śmierci ojca. Wiola przyznała, że pobyt na farmie pomógł jej uporać się z trudnościami ze snem i skupić myśli na codziennych zadaniach.

Wiola nie ukrywa, że mocno przeżyła stratę ojca i podjęła decyzję, że weźmie udział w programie, aby skupić swoje myśli na innym temacie. Szybko okazało się, że to się udało.

Miałam tak, że nie mogłam spać po nocach i tak pojawił się pomysł zgłoszenia do jakiegokolwiek programu, a że jestem w związku i mówiłam to oficjalnie to padło na 'Farmę', bo większość programów jest dla singli. Tak znalazłam się na 'Farmie'.

Program okazał się dla niej formą terapii i choć trudno było jej się pogodzić z przegraną w pojedynku z Kają, to ostatecznie bardzo pozytywnie podsumowuje 4. edycję "Farmy".