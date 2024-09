Hubert Szczypek z "Gogglebox. Przed telewizorem" właśnie został ojcem. Pochwalił się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Gwiazdor TTV oraz jego ukochana Sylwia Gaczyńska doczekali się synka czy córeczki? Zobaczcie urocze zdjęcie.

To wyjątkowy rok w życiu Huberta Szczypka znanego z takich programów jak "Gogglebox. Przed telewizorem", "Nasi w mundurach" czy "99. Gra o wszystko". Wiosnę 2024 roku pochwalił się, że wziął ślub ze swoją partnerką Sylwią Gaczyńską, niedługo później podzielił się radosną nowiną, że spodziewa się dziecka. W rozmowie z Mariuszem Kozakiem wyznał: