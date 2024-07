Kurtka snowboardowa nie powinna przepuszczać wiatru ani zimna. Musi odprowadzać pot i chronić przed przedostaniem się śniegu do jej wnętrza. Powinna mieć kilka kieszeni, w tym kieszonkę na ramieniu i podklejane szwy.

Oddychalność i wodoodporność kurtki snowboardowej - jakie parametry są najlepsze?

Membrana to cienka, elastyczna tkanina, która zatrzymuje niektóre cząsteczki, a inne przepuszcza przez materiał. Jest używana np. w kurtkach snowboardowych i charakteryzują ją dwa parametry: oddychalność i wodoodporność.

Oddychalność to parametr, który informuje o tym, jak materiał przepuszcza powietrze i odprowadza pot na zewnątrz ubrania. Mierzy się ją w gramach wody przepuszczanych przez m2 materiału w ciągu 24 godzin. Kurtka snowboardowa powinna mieć od 10000 do 20000 g/m2/24h oddychalności.

Wodoodporność oznacza, na ile tkanina jest odporna na przenikanie wody od zewnątrz. Jest podawana jako wysokość słupa wody w milimetrach, którego materiał nie przepuści do wnętrza ubrania. Do jazdy na snowboardzie najlepiej wybrać kurtkę o parametrach 10000-15000 mm słupa wody.

Materiały, z których szyte są kurtki snowboardowe

Wybierając kurtkę snowboardową dobrze jest zwrócić uwagę na materiał, z którego odzież została wykonana:

Najlepsze parametry ma membrana Gore-tex . Sprawdzi się przy dużym mrozie i obfitych opadach śniegu.

. Sprawdzi się przy dużym mrozie i obfitych opadach śniegu. Polecana jest także odzież wykonana w technologii Softshell , która składa się z ciepłej podszewki (najczęściej wykonanej z polaru) i śliskiego materiału na zewnątrz. Membrany w kurtkach softshellowych pozwalają na komfortową jazdę na snowboardzie w łagodnych warunkach pogodowych.

, która składa się z ciepłej podszewki (najczęściej wykonanej z polaru) i śliskiego materiału na zewnątrz. Membrany w kurtkach softshellowych pozwalają na komfortową jazdę na snowboardzie w łagodnych warunkach pogodowych. Najlepiej kupić kurtkę, która będzie ocieplona materiałem Polartec. Jego parametry to: 100 g/m2 przy niewielkich opadach śniegu i temperaturze do -10 stopni Celsjusza, 200 g/m2 w temperaturze od -5 do -15 stopni i 300 g/m2, kiedy jest najzimniej.

Jak dobrać rozmiar kurtki snowboardowej?

Kurtka snowboardowa powinna być luźna, aby nie ograniczała ruchów. Musi być też szczelna i nie przepuszczać śniegu, wiatru oraz mrozu. Przed zakupem kurtki snowboardowej należy wykonać następujące kroki:

zmierzyć obwód klatki piersiowej,

zmierzyć długość rękawa,

ustalić, jakiej długości całkowitej kurtki potrzebujemy,

potrzebujemy, sprawdzić obwód dołu kurtki,

założyć kurtkę i podnieść ręce - rękawy powinny sięgać nadgarstków, a dół kurtki nie może odkrywać pleców;

sprawdzić wysokość kołnierza - nie powinien zbytnio odstawać od szyi, aby nie dostawało się tamtędy zimne powietrze;

zmierzyć kurtkę, mając na sobie kilka warstw ubrań; pomiędzy bluzą lub swetrem a podszewką kurtki powinno pozostać jeszcze około 10 cm luzu.

W jakie elementy powinna być wyposażona kurtka snowboardowa?

Kupując kurtkę do jazdy na snowboardzie należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

podklejane szwy - powinny się znajdować na ramionach i kapturze, czyli miejscach szczególnie narażonych na przemakanie;

- powinny się znajdować na ramionach i kapturze, czyli miejscach szczególnie narażonych na przemakanie; kaptur , pod którym zmieści się kask; kaptur powinien mieć możliwość regulacji. Nie może opadać na oczy; najlepiej aby po jego zapięciu usta i broda były zakryte - dzięki temu te części twarzy są chronione przed mroźnym powietrzem i wiatrem;

, pod którym zmieści się kask; kaptur powinien mieć możliwość regulacji. Nie może opadać na oczy; najlepiej aby po jego zapięciu usta i broda były zakryte - dzięki temu te części twarzy są chronione przed mroźnym powietrzem i wiatrem; rozpinane wywietrzniki pod pachami umożliwiające odprowadzanie potu na zewnątrz;

pod pachami umożliwiające odprowadzanie potu na zewnątrz; ściągacze , dzięki którym można dopasować kurtkę do ciała i zabezpieczyć się przed przedostaniem padającego śniegu;

, dzięki którym można dopasować kurtkę do ciała i zabezpieczyć się przed przedostaniem padającego śniegu; rękawice umieszczone w mankietach , które dodatkowo ocieplają dłonie i chronią przed wpadającym śniegiem;

, które dodatkowo ocieplają dłonie i chronią przed wpadającym śniegiem; odpinany pas śniegowy , który zabezpiecza przed dostaniem się śniegu w okolicach pleców i bioder;

, który zabezpiecza przed dostaniem się śniegu w okolicach pleców i bioder; kieszenie - przydatna będzie kieszonka na rękawie, w której można schować np. karnet na stok, a także kieszenie wewnętrzne na klucze i dokumenty. Kieszenie powinny być zapinane na zamek błyskawiczny, nie na rzepy, które łatwo się otwierają;

- przydatna będzie kieszonka na rękawie, w której można schować np. karnet na stok, a także kieszenie wewnętrzne na klucze i dokumenty. Kieszenie powinny być zapinane na zamek błyskawiczny, nie na rzepy, które łatwo się otwierają; system Recco - jest przydatny w razie wypadku np. zasypania śniegiem podczas lawiny, pozwala na szybkie odnalezienie przez ratowników górskich. System jest wszyty w kurtkę w formie płytki, która odbija i podwaja fale radiowe nadawane przez detektory używane przez ratowników górskich i stacje narciarskie. Dzięki odbiciu fali w detektorze pojawia się sygnał dźwiękowy umożliwiający odnalezienie zaginionego snowboardzisty.