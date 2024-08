Nic nie jest w stanie ukoić bólu Sylwii Peretti po stracie jedynego syna. Gwiazda "Królowych życia" postanowiła sprzedać swoją posiadłość pod Krakowem wartą miliony i przeprowadziła się, by być bliżej cmentarza, na którym spoczął jej syn Patryk. Sąsiad celebrytki zdradził, że rozpoczęła nowy rozdział w życiu.

W ubiegłym roku Sylwia Peretti straciła swojego jedynego syna, który zginął wypadku samochodowym na Moście Dębnickim w Krakowie. Przez jakiś czas celebrytka usunęła się w cień, a gdy postanowiła powrócić na media społecznościowe, to pisze tylko o swoim synu. Ostatnio poruszający wpis Sylwii Peretti o synu wywołał sporo emocji wśród internautów. Gwiazda "Królowych życia" nie może pogodzić się z odejściem jedynego dziecka, a teraz zdecydowała się na kolejny krok.

Już jakiś czas temu Sylwia Peretti zdecydowała się na sprzedaż swojej posiadłości wartej ok. 6 milionów złotych. Widzowie mogli zobaczyć jej zakątki w "Królowych życia" na TTV. Niedawno celebrytka podjęła trudną decyzję o przeprowadzce — wygląda na to, że willa wywoływała u niej zbyt wiele wspomnień z przeszłości.

Rezydencja położona jest z dala od głównej linii zabudowy na pięknie zagospodarowanej działce o pow. ponad 33 ar. Ogród to rzeczywista przestrzeń do odpoczynku z możliwością korzystania z grilla, jacuzzi i oczka wodnego. Dodatkowym atutem jest strefa SPA z sauną fińską i parową. W pomieszczeniach podczas modernizacji zostały wykorzystane najwyższej jakości materiały: marmur, onyks, kamień i drewno egzotyczne. Dom wyposażony jest w klimatyzację i ogrzewanie podłogowe, co stanowi znaczący atut zapewniający komfort termiczny przez cały rok

— czytamy w ofercie.