Do nauki jazdy najlepsze są rolki typu freestyle, freeride albo fitness. Powinny one zapewniać nodze stabilizację i wygodę. Równie ważne są ochraniacze na kolana, nadgarstki i łokcie, zapobiegające otarciom i urazom. Każda osoba jeżdżąca na rolkach powinna również zaopatrzyć się w kask, który podczas wypadku ograniczy siłę uderzenia.

O bezpieczeństwo należy zadbać już na początku przygody z rolkami. Prawidłową technikę jazdy należy ćwiczyć w kasku i ochraniaczach.

Jak wybrać pierwsze rolki

Do nauki jazdy na rolkach najlepsze są rolki freestylowe i freeridowe do jazdy miejskiej lub rolki fitnessowe. Ich kółka powinny mieć średnicę ok. 76-80 mm. Takie rolki zapewnią stabilizację stopie, a przy tym umożliwią swobodne wykonywanie wszystkich manewrów. Są odpowiednie do jazdy po równej, utwardzonej nawierzchni, np. po ścieżce rowerowej. Najlepiej jest wybierać sprzęt uznanych producentów, np. firm Salomon, K2, Fila, Roces i Rollerblade. Ceny rolek tych marek zaczynają się od 250 zł.

Podczas przymierzania rolek w sklepie należy zwrócić uwagę na to, czy:

pięta przylega do miękkiej wkładki buta,

można swobodnie rozprostować palce,

but dobrze przylega w kostce tak, że noga w nim nie może przesuwać się na boki.

Po założeniu i zapięciu rolek (związaniu sznurówek i zapięciu klamr) należy na nich stanąć i spróbować przejść lub wolno przejechać kilka metrów w sklepie. Jeśli rolki są wygodne i stabilne, można je kupić.

Ochraniacze i kask do jazdy na rolkach

Podczas jazdy na rolkach należy mieć ochraniacze na: kolana, nadgarstki oraz łokcie. Ochraniacze na dłonie powinny być założone sztywną, plastikową stroną do wewnątrz. Należy przymocować je tak, aby nie przesuwały się, ale też nie były zbyt mocno zaciśnięte. Komplet dobrych jakościowo ochraniaczy można kupić za ok. 100 zł. Produkują je najczęściej firmy zajmujące się również produkcją rolek.

Bardzo ważne jest prawidłowe dobranie kasku ochronnego. W razie wypadku stłumi on siłę uderzenia. Powinien on mieć rozmiar taki jak obwód głowy, np. 58, 60, 62 cm. Po założeniu na głowę powinien on do niej delikatnie przylegać. Warto przymierzyć go w sklepie i poruszać głową na boki, w górę i w dół. Podczas tych ruchów, kask nie może się przesuwać, z przodu powinien przez cały czas znajdować się nad linią brwi. Najlepiej kupić kask z regulacją dopasowania do głowy. Kask należy przypiąć pod brodą tak, żeby pasek odrobinę rozciągał się podczas otwierania ust. Aby zapewnić sobie właściwą ochronę podczas jazdy, należy wybierać kaski, które mają unijny certyfikat bezpieczeństwa CE EN 1078. Najlepiej jest kupić kask renomowanego producenta. Dobry kask kosztuje ok. 100-150 zł.