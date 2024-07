Aby dobrze zadbać o strój dziecka podczas narciarskich wyjazdów, należy kupić bieliznę termiczną, a dokładniej termoaktywną, która reguluje temperaturę ciała i odprowadza pot. Konieczny jest też zakup wodoodpornej i wiatrochronnej kurtki, która ma ściągacz i fartuch przeciwśniegowy oraz nieprzemakalny zamek. Praktycznym rozwiązaniem jest też kupno lub wypożyczenie kombinezonu narciarskiego.

Podczas wyjazdu w góry z dzieckiem, nieodłączną częścią wycieczki jest jazda na nartach. Warto więc dobrze przygotować strój dziecka, aby był odporny i stanowił dobre zabezpieczenie przed zimnem.

Bielizna zimowa dla dzieci

Bielizna termoaktywna jest niezbędnym elementem każdej zimowej wyprawy. Nie musi być to grube ubranie, ponieważ podstawowym jego zadaniem jest regulowanie temperatury ciała i odprowadzanie wody na zewnątrz. Bielizna zimowa sprawia, że pot skutecznie odparowuje ze skóry, dzięki czemu ciało pozostaje ciepłe i suche. Do wyboru są koszulki z krótkim i długim rękawem, spodenki termoaktywne oraz getry i majtki.

Zewnętrzna odzież dla dzieci

Dobra odzież zewnętrzna dla dzieci musi być przede wszystkim wodoodporna, wiatrochronna, a zarazem oddychająca. Strój nie może być bardzo gruby (ze względu na bieliznę termoaktywną), ale powinien dobrze odprowadzać wilgoć. W przeciwnym razie bardzo łatwo o wychłodzenie i przeziębienie. Minimalna wodoodporność odzieży powinna być na poziomie ok. 5000 mm. Oznacza to, że taka warstwa nie przepuści słupa wody do wysokości 5 m. Optymalna oddychalność natomiast to 5000 g/m2/24h. To określenie wskazuje, że przez 24 godziny nie wydostanie się więcej niż 5000 g pary wydzielanej przez ciało. Warto sprawdzić te oznaczenia przy wyborze kurtki i spodni narciarskich. Do zestawu niezwykle przydatne są też nieprzemakalne rękawiczki oraz skarpety narciarskie, które zapewniają dziecku komfort termiczny. Podczas zjazdu ze stoku przydatnym dodatkiem są również gogle, które zabezpieczają oczy dziecka przed wiatrem, słońcem i śniegiem.

Elementy wyposażenia kurtki narciarskiej dla dzieci

Kurtki narciarskie powinny mieć ściągacz oraz fartuch przeciwśniegowy, który chroni dziecko przez nadmiernym przedostawaniem się śniegu pod ubranie. Zamki natomiast muszą być wodoodporne, ponieważ kontakt ze śniegiem jest nieunikniony. Rękawy powinny być zakończone dodatkową warstwą materiału, która chroni skórę dziecka przy nadgarstkach. Praktycznym rozwiązaniem jest też otwór na kciuk w mankiecie, który uniemożliwia przedostanie się wilgoci. Podczas jazdy na nartach niezbędny jest kask. Należy zadbać o kaptur w kurtce, który będzie na tyle duży, aby objąć chronioną głowę. Dla starszych dzieci świetnym rozwiązaniem jest wewnętrzna kieszeń na telefon komórkowy. Podczas jazdy na nartach nietrudno bowiem o zgubę tak małego przedmiotu.

Kombinezon narciarski dla dzieci

Świetnym rozwiązaniem jest ubranie dziecka w jednoczęściowy kombinezon narciarski. Dobrze chroni on plecy przed wiatrem i nie dopuszcza śniegu do wnętrza stroju. Jest także dużo bardziej komfortowy w nakładaniu niż komplet kurtka plus spodnie. Specjalna konstrukcja najnowszych kombinezonów powoduje, że rosną wraz z dzieckiem. Dzięki temu taka odzież może służyć przez wiele zimowych sezonów. Istnieje również możliwość wypożyczenia kostiumu na określony czas. Będzie można go zwrócić, gdy dziecko zniechęci się licznymi upadkami i stwierdzi, że ten sport nie jest dla niego.