"Dancing with the Stars", czyli "Taniec z Gwiazdami" to taneczne show chętnie oglądane na całym świecie. Kiedy my skupiamy się na naszych polskich gwiazdach, Anglicy właśnie dowiedzieli się, że para z uwielbianego show w ich kraju doczekała się dziecka.

Para z "Tańca z Gwiazdami" przywitała na świecie dziecko

Kylee Vincent i Stephen Vincent są małżeństwem od 2017 roku. Stephen jest angielskim tancerzem i choreografem. Kylee Vincent jest południowoafrykańską tancerką i choreografką. Do programu "Dancing with the Stars" dołączyli pięć lat temu. Przez lata Kylee tańczyła z o. Rayem Kellym, Neilem Delamere, Damianem McGintym i Davym Russellem. Stephen tymczasem pojawił się na parkiecie z Yewande Biala, Ellen Keane, Dr. Marie Cassidy i Rosanną Davison. Teraz media obiegła radosna nowina o tym, że para została rodzicami pięknego, zdrowego chłopca. Jest to pierwsze wspólne dziecko Kylee i Stephena.

Lando Markus Vincent, nie możemy uwierzyć, jak wiele miłości do Ciebie darzymy!! Jesteś kopią swojego tatusia! Nasz mały chłopiec kazał nam czekać i wreszcie obdarzył nas swoją obecnością 31 października! - napisała mama chłopca na Instagramie.

Po publikacji radosnej nowiny w mediach społecznościowych pojawiła się masa życzeń od przyjaciół i fanów:

Gratulacje z okazji narodzin nowego członka rodziny, jest przepiękny.

Największe gratulacje! I witamy na świecie małego chłopca. Będziecie najlepszymi rodzicami.

Witamy na świecie, kochanie Lando, gratulacje dla was obojga. Tak bardzo się cieszę.

Kylee i Stephen ogłosili swoje wspaniałe wieści w maju. Na Instagramie napisali: „Ty + Ja = 3. "Jesteśmy tak podekscytowani, że w końcu możemy podzielić się z wszystkimi naszymi nowinami! Maluszek Vincent w drodze".

Historia miłości Kylee i Stephena

Zawodowi tancerze, którzy rywalizują ze sobą w programie "Dancing With The Stars", są razem od ponad dekady i 31 października 2024 r. Według Kylee, Stephen musiał trochę popracować, żeby pozwoliła zabrać się na randkę. Kiedy w końcu się poddała i powiedziała "tak", od razu się w nim zakochała. Tancerka wielokrotnie żartowała, że ​​Stephen ją "zabije", że się wygadała. Wyjawiła, że od początku jej się podobał, ale "zmusiła go do ciężkiej pracy", aby się wysilił.

Musiał prosić o kilka miesięcy, żeby mnie zabrać na randkę - zdradziła tancerka zagranicznym mediom.

Ma tak świetne poczucie humoru i jest po prostu tak dobrodusznym człowiekiem - podsumowała ukochanego Kylee.

Kylee wyjawiła, że Stephen wybrali się na swoją pierwszą randkę, która miała miejsce, gdy pracowali na statku wycieczkowym do fajnej restauracji. Tancerz, aby zaimponować Kylee, opowiedział "mało śmieszny żart". Jednak metody tancerza zadziałały. Stephen oświadczył się miłości swojego życia na jednej z jej ulubionych plaż w RPA w 2016 roku. W następnym roku para wzięła ślub.

Życzymy dużo zdrowia dla malucha i rodziców!

