Gimnastyka artystyczna łączy ćwiczenia z zabawą. To jednocześnie taniec, akrobatyka i wychowanie muzyczne. Zajęcia przeznaczone są dla dziewczynek, chłopcy mogą zapisywać się na gimnastykę sportową lub akrobatykę.

Do gimnastyki artystycznej warto zachęcać zarówno dzieci zdrowe, jak i osoby z niektórymi wadami postawy, np. płaskostopiem. Ćwiczenia można rozpocząć już w wieku 3. lat (dzieje się tak w państwach przodujących w gimnastyce artystycznej), ale polskie kluby najczęściej otwierają grupy dla osób od 5. lat. Ośrodek zrzeszający najlepsze osoby w Polsce zlokalizowany jest w Gdyni.

Na czym polega gimnastyka artystyczna

Gimnastyka artystyczna to połączenie ćwiczeń znanych z wychowania fizycznego z baletem i akrobatyką. Zajęcia odbywają się zwykle dwa razy w tygodniu i trwają przeciętnie 45 minut. Dziewczynki na początku tworzą zwykle pokaz gimnastyczno-taneczny, a w kolejnych miesiącach ćwiczą występy indywidualne.

Wpływ gimnastyki artystycznej na kondycję fizyczną

Gimnastyczki posiadają dużą sprawność fizyczną, gibkość, są bardziej świadome własnego ciała niż rówieśniczki. U dzieci zostaje zaspokojona naturalna potrzeba ruchu, która zapewnia smukłą sylwetkę i lepszą odporność. Gimnastyka artystyczna wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała, zwiększa ruchomość w stawach, dzięki czemu minimalizuje ryzyko kontuzji. Ćwiczenia poprawiają koordynację, równowagę statyczną i dynamiczną. To świetny sposób na poradzenie sobie z nadpobudliwością ruchową. Gimnastyka akrobatyczna stanowi doskonałe podłoże do uprawiania innych sportów – przygotowuje organizm do różnorodnych dyscyplin sportowych.

Inne zalety gimnastyki artystycznej

Gimnastyka artystyczna uczy dzieci systematyczności, odpowiedzialności, świadomej pracy nad ciałem i współpracy w grupie. Dziewczynki stają się bardziej kreatywne, umiejętnie dążą do założonego celu. Ruch pozwala pozbyć się wszystkich negatywnych emocji w sposób konstruktywny, co zapobiega agresji psychicznej. Dziewczynki uczą się muzykalności, odporności na stres, ćwiczą koncentrację i podzielność uwagi. Gimnastyczki budują pewność siebie, która jest fundamentem sukcesów osobistych i zawodowych.

Kto nie powinien uprawiać gimnastyki artystycznej dla dzieci

Gimnastyki artystycznej nie powinny uprawiać osoby z niektórymi wadami postawy, np. wklęsłymi plecami – wadą odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a także bocznego skrzywienia kręgosłupa – skoliozy, asymetrii barków i łopatek.