Wersow pokazała, jak dba o formę w ciąży. Przyjemne z pożytecznym!

Wersow już nie ukrywa swojej ciąży i od kiedy wraz z Frizem ogłosili ją światu, swobodnie publikuje materiały w sieci, bez obaw o to, że ktoś pozna jej długo skrywaną tajemnicę. Teraz podzieliła się ze swoimi fankami sposobem na dobrą formę w tym "odmiennym stanie". Pokazała, jak zapewnia sobie ruch wtedy, kiedy jest w domu. To świetny sposób na to, jak połączyć przyjemne z pożytecznym.

Wersow chwali się swoją ciążową aktywnością

Na Instagramie Wersow pojawiło się krótkie stories, na którym zaprezentowała internautkom swój sposób na dobrą formę. Teraz, kiedy jest w dość zaawansowanej już ciąży, bardzo ważna jest odpowiednia aktywność fizyczna. A właśnie taką jest zwykły spacer. Mimo iż ukochana Friza jest bardzo aktywna i realizuje wiele spraw zawodowych, nie zapomina o tym, by zapewnić sobie porcję ruchu. Okazuje się, że jej sposób to po prostu domowa bieżnia, na której gwiazda odbywa długie, nawet godzinne spacery. Jak podkreśla, to nie tylko szansa na ruch, ale też metoda na spożytkowania tego czasu w inny równie przyjemny sposób.

Instagram/@wersow

Jak przekazała, kiedy spaceruje po bieżni, nadrabia zaległości w sieci: ogląda filmiki na YouTube, a także swoje ulubione seriale.

- Ja właśnie skończyłam nagrywać odcinek, przyjechałam do domu i od razu weszłam na bieżnię. Zobaczcie, tak sobie chodzę i uwielbiam to, że przynajmniej tak sobie spożytkuję ten czas. kiedy oglądam YouTube'a, to oglądam go właśnie chodząc na bieżni. Bardzo mi to wszystko dużo daje, ponieważ jestem w ruchu i mam takie postanowienie, że minimum 45 minut dziennie sobie chodzę, nie biegam, po prostu chodzę i oglądam sobie to, co jest teraz na YouTubie, jakieś filmiki, mój ulubiony serial - powiedziała entuzjastycznie Wersow.

Instagram/Wersow

Influencerka zdradziła, że chodzenie na bieżni pozwala jej nie tylko zapewnić sobie porcję ruchu, ale także pozbyć się wyrzutów sumienia, kiedy zje coś niezbyt zdrowego.

- Kiedy zjem coś niezdrowego, typu lody, to później wiem, że je tutaj po prostu spalę i jestem w miarę aktywna - dodała, chwaląc się swoim "stanowiskiem" z tabletem.

Instagram @wersow

Trzeba przyznać, że to rzeczywiście świetny pomysł. Widać też, że Wersow bardzo poważnie podchodzi do swojego zdrowia w ciąży i nie zamierza dawać sobie forów.

Przypomnijmy, że Wersow ogłosiła swoja ciążę w nietypowy sposób: na swoim kanale na YouTube opublikowała piosenkę i teledysk, w którym chwali się ciążowymi krągłościami. W klipie pojawił się także Friz, z którym influencerka jest zaręczona od 2021 roku. Nie wiadomo dokładnie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, a ni jakiej będzie płci. Jednak co do tego są pewne wątpliwości, bo - zdaniem fanów - w jednej z wypowiedzi Wersow przypadkiem ujawniła płeć maleństwa. Ciekawe, czy to się sprawdzi.

Instagram @wersow