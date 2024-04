Marcin Piotrowski "Liber" i Sylwia Grzeszczak przez lata tworzyli, mogłoby się wydawać, że idealny związek. Para doczekała się nawet dziecka. Niestety uczucie nie przetrwało próby czasu, o czym para poinformowała we wrześniu ubiegłego roku, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych.

Liber i Sylwia Grzeszczak pomimo rozstania pozostają w dobrych kontaktach. Jednak coś się kończy i coś się zaczyna. W tym przypadku można powiedzieć, że zarówno kariera Libera jak i Sylwii wydawać by się mogło, że kolejny raz poszybowała w górę, a ich piosenki wzbijają się na pierwsze miejsca list przebojów.

Liber zaproszony został na wywiad z Dawidem Swakowskim "Żurnalistą", gdzie odpowiedział na wiele zadanych przez dziennikarza pytań. Zapewne spodziewał się, że któreś z nich będzie dotyczyło Sylwii Grzeszczak. Zanim jednak zadano raperowi takie pytanie, Żurnalista poruszył temat rzekomego romansu z Natalią Szroeder. Dziennikarz wyjawił, że zastanawia go, jak Liber odbierał takie negatywne plotki.

To nie są przyjemne rzeczy dla nikogo. Dla żadnej ze stron. Dzisiaj można napisać wszystko (...). Teraz odnosić się do tego, to jest jak walka z wiatrakami

To nie są przyjemne rzeczy dla nikogo. Dla żadnej ze stron. Dzisiaj można napisać wszystko (...). Teraz odnosić się do tego, to jest jak walka z wiatrakami

Zobacz także: Roksana Węgiel nagle w środku nocy przed "Tańcem z Gwiazdami" pokazała prawą dłoń. W oczy rzuca się jedna rzecz

Żurnalista pod koniec rozmowy zapytał Libera, czy ten pytał Meza jak się rozwodzić. W tle słychać było śmiech i odpowiedź "nie". Dziennikarz wyjawił, że kiedy zobaczył oświadczenie o rozstaniu Sylwii i Libera pomyślał, że to niemożliwe. Żurnalista wyznał, że mało kto potrafi rozstać się w zgodzie.

Zobacz także

Fajnie, że jest to tak odbierane. Nie jest to oczywiście przyjemny temat, ale nie widzę innej drogi. Fajnie jeżeli ludzie decydują się już na coś takiego, to jednak odbywało się to w zgodzie, bo nie zawsze tak jest

- odpowiedział Liber.